Vrouw (82) beroofd van sieraden, geld en passen: werk van 'bankmedewerkers'

Een vrouw van 82 uit Breda is in april slachtoffer geworden van een babbeltruc. Na een telefoontje van een nepbankmedewerkster moest ze al haar sieraden, bankpassen en geld inleveren. Ook is er met een van die pasjes in een supermarkt in Prinsenbeek geld gepind van haar rekening. Dit is maandag bekend geworden via het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Het slachtoffer werd die middag, vrijdag 18 april, om de tuin geleid door een vrouw, die zich telefonisch voordeed als medewerker van een bank. Het verhaal dat haar werd verteld, klonk serieus: er zou een internetvirus actief zijn in haar huis. Lijst van kostbaarheden

De vrouw wordt echt bang gemaakt. Zo mag ze geen elektronische apparaten gebruiken, dat zou schadelijk zijn. Ook moet ze een lijst maken van al haar kostbaarheden. De nepbankmedewerker die haar belde, zou een collega langs sturen om alle spullen te laten fotograferen. Rond halfvier die middag staat er inderdaad een man voor de deur. Het slachtoffer moet alle sieraden, geld en bankpassen in een zak stoppen. De man zou alles meenemen om te laten scannen en het later weer terug te brengen, althans dat werd de vrouw wijsgemaakt.

Het slachtoffer kreeg na het vertrek van de man enig argwaan, maar het was al te laat. Nog voordat ze haar passen had laten blokkeren, was er al mee gepind. Dat gebeurt bij een supermarkt aan de Beeksestraat in Prinsenbeek, door een donkere man. En dat is de verdachte die de politie zoekt. Op beelden is duidelijk te zien wie er met het pasje heeft gepind:

Rond tien voor halfvijf loopt de man in de supermarkt richting de zelfscankassa’s en scant hij meerdere producten. Hij doet in totaal drie keer een betaling bij dezelfde kassa. Dan kijkt hij om zich heen, pakt een plastic tasje en loopt naar een andere kassa. Even is zijn gezicht goed te zien. Hij houdt de bankpas tegen het apparaat en loopt kort daarna de winkel uit. Vervolgens ontbreekt elk spoor. Dat is de reden waarom de politie er in een video aandacht aan besteedt. Ook wordt een signalement van de ‘pinner’ verspreid. Het gaat dus om een donkere man van wie de leeftijd wordt geschat op twintig tot dertig jaar oud. Hij is 1.70 tot 1.80 meter lang, droeg een zwarte pet met wit logo, een donker Nike-trainingsjack, een donkere joggingsroek en schoenen van vermoedelijk het merk New Balance. In de uitzending maakt de politie, niet voor het eerst, duidelijk dat echte bankmedewerkers nooit zo te werk zouden gaan als het tweetal dat de Bredase heeft opgelicht.