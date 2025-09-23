Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Auto beschadigd na botsing op N270 • Maaiafval vliegt in brand

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:43
nl
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

09:43

Auto beschadigd na botsing op N270

Twee auto's zijn tegen elkaar gebotst op de Helmondsingel (N270) in Deurne. Dat gebeurde bij de afrit naar een pompstation. Een bestuurder is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een van de auto's raakte beschadigd en is door een bergingsbedrijf opgehaald.

Lees verder

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
05:46

Maaiafval vliegt in brand

Een berg maaiafval is dinsdagnacht in brand gevlogen aan de Weilustlaan in Breda. De brandweer moest het vuur met twee blusvoertuigen blussen.

Lees verder

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
05:40

Grote uitslaande brand op zolder van huis

In een huis aan de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel is dinsdagavond iets voor middernacht brand uitgebroken. De bewoners wisten hun huis op tijd te verlaten. Er raakte niemand gewond, maar een deel van het huis raakte zwaar beschadigd.

Lees verder

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!