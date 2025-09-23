112-nieuws: Auto beschadigd na botsing op N270 • Maaiafval vliegt in brand

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09:43 Auto beschadigd na botsing op N270 Twee auto's zijn tegen elkaar gebotst op de Helmondsingel (N270) in Deurne. Dat gebeurde bij de afrit naar een pompstation. Een bestuurder is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een van de auto's raakte beschadigd en is door een bergingsbedrijf opgehaald. Lees verder Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

05:46 Maaiafval vliegt in brand Een berg maaiafval is dinsdagnacht in brand gevlogen aan de Weilustlaan in Breda. De brandweer moest het vuur met twee blusvoertuigen blussen. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.