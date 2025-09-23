Advertentie
112-nieuws: Auto beschadigd na botsing op N270 • Maaiafval vliegt in brand
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:43
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
09:43
Auto beschadigd na botsing op N270
Twee auto's zijn tegen elkaar gebotst op de Helmondsingel (N270) in Deurne. Dat gebeurde bij de afrit naar een pompstation. Een bestuurder is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een van de auto's raakte beschadigd en is door een bergingsbedrijf opgehaald.
05:46
Maaiafval vliegt in brand
Een berg maaiafval is dinsdagnacht in brand gevlogen aan de Weilustlaan in Breda. De brandweer moest het vuur met twee blusvoertuigen blussen.
05:40
Grote uitslaande brand op zolder van huis
In een huis aan de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel is dinsdagavond iets voor middernacht brand uitgebroken. De bewoners wisten hun huis op tijd te verlaten. Er raakte niemand gewond, maar een deel van het huis raakte zwaar beschadigd.
