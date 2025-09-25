Aanslag op huis van agent, zes jaar cel geëist tegen boze vader

Een enorme knal en een metershoge vuurbal lieten de bewoners van de Boksprong in Best in december 2020 enorm schrikken. Op een van de huizen was een aanslag gepleegd met een zwaar stuk vuurwerk en een fles benzine. Opmerkelijk genoeg woonde op dat adres een agent met zijn jonge gezin. Nu, bijna vijf jaar later, zat er een verdachte voor de rechter. Tegen hem werd zes jaar cel geëist.

Maar die verdachte, Paul K. (44) uit Waalre, legt zich daar niet bij neer. Samen met advocaat Yannick Quint was hij zeer fel op het onderzoek van justitie, dat volgens hen neerkomt op een samenraapsel van zogenaamd verdachte zaken en maar onder een noemer kan worden samengevat: tunnelvisie. Paul K. was opvallend veel aan het woord voor iemand die aangaf gebruik te gaan maken van zijn zwijgrecht. Hij heeft niets met die aanslag te maken, zo vertelde hij keer op keer. In de zaterdagnacht van 12 december ging de Giant Maroon af onder de carport van het gezin van de agent in Best. Aan het explosief, dat twee keer zoveel flitspoeder bevat als een Cobra 8, zat een fles benzine getapet. De ruiten vlogen eruit en de carport vatte deels vlam. Binnen lagen de vrouw van de agent en zijn twee zoontjes van toen 1 en 5 te slapen. Zij bleven ongedeerd, maar vader en moeder hebben tot de dag van vandaag last van de aanslag. De agent werkt inmiddels niet meer bij de politie. Ook de moeder voelt dagelijks angst. En dat komt allemaal door Paul K., vinden ze. Paul K. kende de agent al voor de aanslag. De zoon van K. was leerling op het Sondervickcollege in Veldhoven waar de agent werkte als wijkagent. Volgens de officier van justitie was de zoon van Paul K. ‘een etterbak’, komt hij uit een ‘familie met criminele praktijken’ en maakte hij voor de ogen van de agent provocerend overtredingen.

Voor die overtredingen kreeg de jongen drie dikke boetes. Tijdens het gesprek dat de agent daarover had met vader en zoon, riep pa zijn kind niet tot de orde, zoals meestal gebeurt. Opvallend was ook dat vader K. later chatte dat hij ‘trots’ was op zijn zoon en dat hij hem voor zijn eerste rechtszaak een gegraveerd pistool zou geven. Op 11 december 2020 kreeg de zoon van K. een vierde boete. Volgens justitie was dat de trigger voor de aanslag. Een ‘fuck you in de vorm van een bomaanslag’, noemde de officier van justitie dat. “Vader wilde een punt maken. Weet jij wel met wie je te maken hebt?” Ben jij geïnteresseerd in nog meer bijzondere rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

