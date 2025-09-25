Aanslag op huis van agent, zes jaar cel geëist tegen boze vader
Maar die verdachte, Paul K. (44) uit Waalre, legt zich daar niet bij neer. Samen met advocaat Yannick Quint was hij zeer fel op het onderzoek van justitie, dat volgens hen neerkomt op een samenraapsel van zogenaamd verdachte zaken en maar onder een noemer kan worden samengevat: tunnelvisie.
Paul K. was opvallend veel aan het woord voor iemand die aangaf gebruik te gaan maken van zijn zwijgrecht. Hij heeft niets met die aanslag te maken, zo vertelde hij keer op keer.
In de zaterdagnacht van 12 december ging de Giant Maroon af onder de carport van het gezin van de agent in Best. Aan het explosief, dat twee keer zoveel flitspoeder bevat als een Cobra 8, zat een fles benzine getapet. De ruiten vlogen eruit en de carport vatte deels vlam.
Binnen lagen de vrouw van de agent en zijn twee zoontjes van toen 1 en 5 te slapen. Zij bleven ongedeerd, maar vader en moeder hebben tot de dag van vandaag last van de aanslag. De agent werkt inmiddels niet meer bij de politie. Ook de moeder voelt dagelijks angst. En dat komt allemaal door Paul K., vinden ze.
Paul K. kende de agent al voor de aanslag. De zoon van K. was leerling op het Sondervickcollege in Veldhoven waar de agent werkte als wijkagent. Volgens de officier van justitie was de zoon van Paul K. ‘een etterbak’, komt hij uit een ‘familie met criminele praktijken’ en maakte hij voor de ogen van de agent provocerend overtredingen.
Voor die overtredingen kreeg de jongen drie dikke boetes. Tijdens het gesprek dat de agent daarover had met vader en zoon, riep pa zijn kind niet tot de orde, zoals meestal gebeurt. Opvallend was ook dat vader K. later chatte dat hij ‘trots’ was op zijn zoon en dat hij hem voor zijn eerste rechtszaak een gegraveerd pistool zou geven.
Op 11 december 2020 kreeg de zoon van K. een vierde boete. Volgens justitie was dat de trigger voor de aanslag. Een ‘fuck you in de vorm van een bomaanslag’, noemde de officier van justitie dat. “Vader wilde een punt maken. Weet jij wel met wie je te maken hebt?”
Uit door justitie ontsleutelde berichten bleek dat K. contact opnam met een kennis die in de buurt van de agent woonde in Best. Samen bespraken ze dat de agent wel een ‘cadeautje’ verdiende. De kennis antwoordde dat dat geen probleem was. Er volgde een voorverkenning en de nacht erop de aanslag.
Volgens de officier van justitie moet Paul K. daar wel wat mee te maken hebben. “Zonder de boosheid van K. die we lazen in zijn berichten was er geen aanslag geweest”, oordeelde hij. “Alle berichten en de voorverkenning afzonderlijk zijn geen bewijs, maar samen wel”, gaf hij aan.
De advocaat van K. veegde die redenering -uiteraard- van tafel. Er was volgens hem veel te beperkt onderzoek gedaan. Hij verbaasde zich erover dat er ‘geen enkele kritische noot’ over de agent in het dossier te vinden was. “Een collega kun je ook niet kritisch ondervragen”, zo duidde hij dat.
Dat zijn zoon zocht naar vuurwerk op zijn telefoon en foto’s van de agent had, daar had hij niks mee te maken, vond K. En dat zijn zoon berichtjes wiste op zijn telefoon en te horen kreeg ‘dat er niks te zien was bij Bureau Brabant’ ook niet.
Al met al stonden de twee partijen donderdag dus lijnrecht tegenover elkaar. De rechters moeten gaan uitmaken of alle losse bewijzen samen een geheel vormen waardoor K. zes jaar de cel in zou moeten of dat al die losse bewijzen te mager zijn en er dus vrijspraak moet volgen.
Paul K. was in ieder geval heel duidelijk in zijn laatste woord: ‘Ik heb geen opdracht gegeven voor een aanslag. Dat doe ik echt niet om een paar boetes.”
De uitspraak in deze zaak is op 9 oktober.