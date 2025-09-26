Man in arm geschoten en beroofd van auto: politie pakt twee verdachten op

Twee verdachten zijn opgepakt voor een mishandeling in het buitengebied tussen Sprang-Capelle en Kaatsheuvel. Daarbij werd het slachtoffer in zijn arm geschoten en bestolen. Dat gebeurde afgelopen dinsdagnacht. De twee verdachten zijn in België opgepakt, maakte de politie vrijdag bekend.

De politie is nog op zoek naar een automobilist die het slachtoffer heeft geholpen en die ook de politie alarmeerde. Het slachtoffer heeft zich na de mishandeling in een ziekenhuis laten behandelen en deed daarna aangifte. Het is niet bekend waar hij vandaan komt.

De twee verdachten waren met het slachtoffer in diens auto naar het buitengebied tussen Sprang-Capelle en Kaatsheuvel gereden. Waarom ze samen in de wagen, een donkerkleurige Audi A3, zaten, is niet duidelijk.

Gevlucht in auto van slachtoffer

Nadat de man was mishandeld, zijn de twee verdachten er met zijn auto vandoor gegaan. Het slachtoffer is door een tot nu toe onbekende persoon gevonden en met diens wagen vanuit het buitengebied in Kaatsheuvel naar de bebouwde kom gebracht. Hier werd de politie gebeld en daarna is de bestuurder verdwenen.

Het onderzoeksteam van de politie is dringend op zoek naar deze chauffeur. Ook wil de politie in contact komen met mensen die de auto van het slachtoffer in de nacht van dinsdag op woensdag hebben zien rijden en die de achtergrond van het incident kennen.

De verdachten reden in de auto van het slachtoffer toen ze in België door de politie werden opgespoord.