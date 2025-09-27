'Ik zet me er doorheen, het moet', Aiviset mag gratis naar tandarts

In Nederland zijn er duizenden mensen die dagelijks met kiespijn rondlopen, gebroken tanden hebben of worstelen met ontstekingen, maar geen geld hebben om naar de tandarts te gaan. De Landelijke Tandartsdag is een initiatief dat deze mensen helpt door hen gratis of tegen een zeer gereduceerd tarief te behandelen. Een van deze praktijken is Westerhage in Breda, waar de tandarts vrijwillig hulp aanbiedt aan hen die het het hardst nodig hebben.

Op de stoel bij tandartsenpraktijk Westerhage in Breda ligt Aiviset Kock. "Ik heb gaatjes in mijn tanden en het doet pijn. Af en toe is het ontstoken, maar dan gaat het weer weg. Ik neem dan pijnstillers", vertelt ze. Meer dan zes jaar is ze al niet meer bij de tandarts geweest. "Ik kreeg een bericht dat ik me kon aanmelden voor deze dag en dat heb ik gedaan. Het is te duur voor me om naar de tandarts te gaan, daarom heb ik zo lang gewacht," legt ze uit. Ondanks haar angst voor de tandarts – vooral voor de prikjes – heeft ze zich er doorheen gezet. "Het moet, het is niet anders." De tandarts die Aiviset zaterdag helpt, is Tanminder Darhan Kaur. "Het is zo belangrijk dat er zo'n dag is, omdat mondzorg voor veel mensen te duur is. Ze kunnen het gewoon niet betalen. Dan ontstaan er steeds ernstigere problemen. Wat een paar jaar geleden nog eenvoudig behandeld had kunnen worden, moet nu getrokken worden", vertelt Kaur. "Ik ben blij dat ik vandaag kan helpen, maar het zou fijn zijn als tandzorg weer in het basispakket van de zorgverzekering zou zitten, zodat iederéén het zich kan veroorloven."

"Het was zo erg geworden dat de kies er echt uit moest"

Het probleem is groot. Volgens de Tandartsdag-organisatie gaan in Nederland meer dan 650.000 mensen niet naar de tandarts uit angst voor de kosten. Dat heeft grote gevolgen. De gebitsproblemen worden steeds ernstiger, wat uiteindelijk kan leiden tot meer pijn en ingrijpende behandelingen, zoals het trekken van tanden. Mensen zoals Aiviset en ook Soesman uit Oosterhout worden hierdoor gedwongen om langdurig met pijn te leven, omdat ze simpelweg de kosten van de zorg niet kunnen dragen. Soesman, een andere patiënt die bij de tandartspraktijk Westerhage wordt geholpen, is al drie jaar niet naar de tandarts geweest vanwege de hoge kosten. "Mijn kies was ontstoken. Ik heb er drie jaar mee rondgelopen en het was zo erg geworden dat hij er echt uit moest", vertelt ze. Voor Soesman was de Tandartsdag een zegen. "Het is een enorme opluchting om eindelijk geholpen te worden. De kosten van een consult, de foto en de mondhygiënist zijn voor mij onbetaalbaar, maar vandaag was er een oplossing."

"Ik wil alle tandartsen bedanken."

"Het zou mooi zijn als dit geen eenmalige gebeurtenis blijft," zegt tandarts Darshan Kaur. "Iedereen zou toegang moeten hebben tot goede mondzorg, ongeacht hun financiële situatie. Vandaag helpen we, maar het blijft een probleem dat structureel opgelost moet worden." Voor Aiviset Kock was deze dag een stap richting een beter leven. "Ik wil alle tandartsen bedanken die dit doen. Het is echt een uitkomst voor mensen zoals ik," zegt ze met een glimlach, terwijl ze haar behandelingen afrondt en opgelucht de praktijk verlaat. Helaas wel met twee kiezen minder in haar mond.