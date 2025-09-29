'Modellenscout' weer voor de rechter: 'Het is een verslaving, een ziekte'

Waarom heeft Dogukan B. in 2025 weer vijf jonge meisjes opgelicht door zich online voor te doen als modellenscout? Dat wilde de rechter maandag graag van hem weten. Eerder is B. ook al veroordeeld voor precies hetzelfde. "Ik weet dat ik dit niet moet doen, ik wil er achter komen waarom het steeds weer gebeurt."

'Verslaving' Dat laatste kan B. zich maandag in de rechtbank niet voorstellen. "Ik ben heel veel vergeten", zo geeft hij aan. Waarom hij maar dames blijft oplichten weet hij ook niet. "Ik weet dat ik dit niet moet doen, ik wil er achter komen waarom het steeds weer gebeurt."

Hij stelde ze, naast het modellenwerk, ook werk op pornosite OnlyFans in het vooruitzicht, zo verklaarde een van de vrouwen tegenover Omroep Brabant. Om te bepalen of de vrouwen voor dit werk geschikt zijn, wilde B. eerst met ze beeldbellen. In deze gesprekken moesten de vrouwen laten zien dat ze zich sexy konden gedragen voor de webcam, B. was zelf tijdens deze sessies ook naakt.

De 40-jarige Eindhovenaar is geen onbekende. Hij verscheen meerdere keren in het programma Opgelicht van AVROTROS, omdat hij jonge vrouwen geld afhandig maakte door zich op Facebook voor te doen als modellenscout. Hij beloofde ze een gouden toekomst bij bekende modemerken, maar dan moest er wel eerst geld gestort worden. Daarna bleef het stil. Eerder veroordeeld In januari 2023 werd B. veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Toch ging het in de zomer van 2025 weer mis. B., nog in zijn proeftijd, benaderde weer meerdere vrouwen.

Hij spreekt van 'een soort verslaving, een ziekte' waar hij graag vanaf wil komen. Op momenten dat hij geen werk heeft en zich eenzaam voelt, steekt volgens hem het gedrag de kop op. Op de vraag van de rechter waarom hij ook in periodes dat hij werk had dames benaderde, kwam geen duidelijk antwoord.

Geld of seksueel?

Het is de slachtoffers niet in de koude kleren gaan zitten. Een van hen volgt sindsdien therapie in een traumacentrum. Ze vertelt dat haar zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen ernstig is aangetast. "Ik krijg hier een beetje buikpijn van", zegt de rechter tegen Dogukan.

Dat het B. alleen om het geld te doen was en er geen seksuele spanning was, vindt het Openbaar Ministerie (OM) lastig te geloven. Zo blijft onduidelijk waarom B. zelf zijn kleren uitdeed tijdens het videobellen. De officier wil weten wat hij met de naaktbeelden van de vrouwen heeft gedaan. "Helemaal niks, ik heb ze meteen verwijderd", aldus B.

'Bang dat ik het weer doe'

"Wat moet er gebeuren om te zorgen dat u hiermee stopt?", wil de officier graag weten. B. geeft aan dat óók te willen weten. "Ik wil hier vanaf, ik ben bang dat ik het straks weer doe."

Hij is bereid om een straf te ondergaan. "Ik wil echt met alles meewerken. Ik schaam me er dood voor. Ik wil therapie." Volgens zijn advocaat is dit laatste een nieuw inzicht van haar cliënt.

Forse taakstraf

Het OM vindt dat B. 'op grove wijze misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van deze vrouwen' en eist acht maanden cel plus behandeling bij een GGZ kliniek. Ook moet er volgens het OM in totaal meer dan duizend euro schadevergoeding betaald te worden.

De rechter noemt de zaak 'zeer, zeer naar'. Hij maakt zich zorgen omdat B. eerder al eens veroordeeld is en vindt een behandeling daarom belangrijk. Hij veroordeelt hem tot 300 uur taakstraf, plus een voorwaardelijke celstraf van zes maanden met een proeftijd van drie jaar. Ook moet hij zich laten behandelen bij een GGZ kliniek en moet hij 350 euro schadevergoeding betalen.