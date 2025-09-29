Werknemer gestikt onder lading bevroren spullen: directeur krijgt straf

De directeur van Vriesoord, een groot logistiek centrum voor gekoelde en gevroren producten in Boxtel, heeft een werkstraf van 240 uur gekregen. Volgens de rechtbank in Den Bosch is hij schuldig aan een bedrijfsongeluk dat ruim drie jaar geleden het leven kostte van een 50-jarige werknemer. Hij werd bedolven onder een stelling met ruim 1500 kilo aan bevroren goederen.

Het dodelijke bedrijfsongeval komt de directeur van de onderneming aan de Kruisbroeksestraat op een boete van 150.000 euro te staan, zo bepaalde de rechter maandagmiddag ook. De uitspraak ontlokte een luid applaus van de tientallen mensen maandag die in de rechtszaal aanwezig waren: Simone Kerkhof, de 50-jarige vrouw van het slachtoffer, hun kinderen van 21 en 23, andere familieleden en vrienden.

Het slachtoffer, Nicky Kerkhof, werkte al tien jaar bij het Boxtelse bedrijf. Op de ochtend van woensdag 9 februari 2022 reed hij met zijn heftruck door een vriescel. Hij was er in een smal gangpad pallets aan het verplaatsen toen hij tegen een pallet reed. De stelling waar die pallet op lag, kantelde. Dat kwam, zo bleek uit onderzoek, omdat die niet goed was bevestigd en gekeurd.

Kerkhof kwam onder de pallets terecht en kon pas enige tijd nadat de stelling was ingestort, worden bevrijd. Eerst moest een grote hoeveelheid pallets en dozen worden weggehaald. Eerste hulp mocht toen niet meer baten: het slachtoffer was als gevolg van verstikking door grote druk op de borstkas overleden.

Volgens de rechter was het ongeluk voorkomen geweest wanneer het bedrijf genoeg voorzorgsmaatregelen had genomen. Nu was het vragen om problemen. Die constatering was extra pijnlijk, omdat er eerder bij hetzelfde bedrijf al incidenten zijn geweest.