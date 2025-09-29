Werknemer gestikt onder lading bevroren spullen: directeur krijgt straf
Het dodelijke bedrijfsongeval komt de directeur van de onderneming aan de Kruisbroeksestraat op een boete van 150.000 euro te staan, zo bepaalde de rechter maandagmiddag ook. De uitspraak ontlokte een luid applaus van de tientallen mensen maandag die in de rechtszaal aanwezig waren: Simone Kerkhof, de 50-jarige vrouw van het slachtoffer, hun kinderen van 21 en 23, andere familieleden en vrienden.
Het slachtoffer, Nicky Kerkhof, werkte al tien jaar bij het Boxtelse bedrijf. Op de ochtend van woensdag 9 februari 2022 reed hij met zijn heftruck door een vriescel. Hij was er in een smal gangpad pallets aan het verplaatsen toen hij tegen een pallet reed. De stelling waar die pallet op lag, kantelde. Dat kwam, zo bleek uit onderzoek, omdat die niet goed was bevestigd en gekeurd.
Kerkhof kwam onder de pallets terecht en kon pas enige tijd nadat de stelling was ingestort, worden bevrijd. Eerst moest een grote hoeveelheid pallets en dozen worden weggehaald. Eerste hulp mocht toen niet meer baten: het slachtoffer was als gevolg van verstikking door grote druk op de borstkas overleden.
Volgens de rechter was het ongeluk voorkomen geweest wanneer het bedrijf genoeg voorzorgsmaatregelen had genomen. Nu was het vragen om problemen. Die constatering was extra pijnlijk, omdat er eerder bij hetzelfde bedrijf al incidenten zijn geweest.
"Heel fijn dat er nu duidelijk is gemaakt hoe zwaar nalatig het bedrijf is geweest."
“We wisten sinds de dag dat mijn man is overleden, dat hij nooit meer terug zou komen. En dat een uitspraak van de rechter hierin niks kan veranderen, maar”, zo stelt Simone Kerkhof, “we vinden het wel heel fijn dat er nu duidelijk is gemaakt hoe zwaar nalatig het bedrijf is geweest. En dat ons ook niet het hele verhaal is verteld.”
Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, twee weken geleden, maakte de vrouw al duidelijk hoeveel leed er was aangericht door het bedrijfsongeval. Maar ook dat zij en haar kinderen zich hebben geërgerd aan de houding van het bedrijf. De onderneming werd verweten dat ze informatie heeft achtergehouden. Door het bedrijf was daarnaast gesuggereerd dat de dood van haar man geen verband hield met het instorten van de stelling.
Simone: “Mijn man is door verstikking om het leven gekomen. Nogmaals: hij komt nooit meer terug. Ik hoop wel dat het een wijze les is geweest voor het bedrijf: dat je niet zo lichtzinnig met veiligheid moet omgaan.”
“Ik hoop dat het bedrijf ons nu met rust laat.”
Simone en haar kinderen hebben ruim drie jaar moeten wachten op de uitspraak. Dat had tot strafvermindering voor de directeur kunnen leiden, maar daar voelde de rechtbank in deze zaak niets voor. Het was aan de verdediging te wijten dat het allemaal zolang duurde.
De kans bestaat dat de advocaat namens de directeur en zijn bedrijf in beroep gaat. Simone hoopt dat dat haar bespaard blijft: “Ik heb niet voor niets tijdens mijn spreekrecht gevraagd om ons na deze uitspraak met rust te laten.”
Politie en Arbeidsinspectie stelden direct een onderzoek in: