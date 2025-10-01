Veroordeelde dakdekker niet eens met straf en gaat in hoger beroep

De eerste veroordeelde in de Bossche dakdekkersoorlog vindt zijn straf te hoog en gaat in hoger beroep. Dat laat zijn advocaat Gerald Roethof aan Omroep Brabant weten. Twee weken geleden werd de 32-jarige Michael V. veroordeeld voor het gooien van een explosief naar een collega dakdekker, hij kreeg een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd.

Volgens de rechtbank heeft V. met het gooien van een Cobra mensen in gevaar gebracht met de mogelijkheid tot zwaar lichamelijk letsel. Een aanslag die middenin de dakdekkersoorlog plaats vond. Sinds de zomer van 2024 zijn er al zeker 32 explosies en brandstichtingen geweest bij dakdekkers en familieleden van dakdekkers. Bewijs tegen V.

“Mijn cliënt zegt ten onrechte te zijn veroordeeld voor het gooien van een Cobra”, laat advocaat Roethof weten. “De exacte reden van het hoger beroep laten we aan de rechtbank en het gerechtshof weten.” De veroordeelde dakdekker zit op dit moment vast in de gevangenis in Grave.

Tijdens de rechtszaak wilde V. weinig zeggen over de aanslag aan de Wibauthof op 9 oktober vorig jaar. "Ik heb die Cobra absoluut niet gegooid, dat ben ik niet geweest. En daar wil ik het bij laten.” En dat terwijl de bewijzen tegen hem er niet goed uitzagen. Uit WhatsApp-berichten tussen Michael V. en het slachtoffer bleek eerder dat er een conflict was. 'Ik heb niks meer te verliezen… Ik ga je kapot maken', is één van de berichten. En een paar seconden na de ontploffing ziet een ooggetuige V. wegrennen uit de tuin van het slachtoffer. Daarnaast is hij twee dagen eerder herkend op de deurbelcamera. Op dat moment werden de videodeurbel, het raam van de voordeur en een auto van het slachtoffer al vernield. Geen DNA

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een gevangenisstraf van 2,5 jaar en 6 maanden voorwaardelijk voor die aanslag en het vervoeren van drugs. De rechtbank gaf V. uiteindelijk een celstraf van 2 jaar en 6 maanden voorwaardelijk. En daarmee is V. de eerste veroordeelde in de langslepende dakdekkersoorlog in Den Bosch. Advocaat Roethof vond eerder al het bewijs tegen V. te mager. "Er is geen DNA op de Cobra gevonden, alleen wat stukjes papier van het vuurwerk. Deze hele zaak draait om de verklaring van één getuige die iemand heeft zien rennen. Je kunt niet met zekerheid zeggen dat Michael gegooid heeft en dus moet er vrijspraak zijn."

Aanslagen bij dakdekkers Auto's, busjes en huizen van dakdekkers in Den Bosch waren het afgelopen jaar vaker het doelwit van explosies en brandstichtingen. Uit onderzoek van Omroep Brabant bleek dat er sinds de zomer van 2024 zeker 32 aanslagen plaats vonden. In oktober 2024 bereikte het conflict een kookpunt met zeker tien aanslagen. Na februari leek het een paar maanden rustig, maar sinds juli volgden opnieuw een aantal aanslagen op een auto en een bestelbus van een dakdekker. Een dakdekker deed eerder een boekje open bij Omroep Brabant en omschreef de dakdekkerswereld als 'de onderwereld'. Het zou allemaal gaan om afgepakte klanten en conflicten in het criminele milieu. In verband met de dakdekkersoorlog zijn inmiddels meerdere verdachten aangehouden.