Vader (60) en zoon (23) gaan door het lint: celstraffen geëist

Het ging al lang niet goed tussen leden van een familie in de gemeente Gemert-Bakel. Er was gedoe over de erfenis van een overleden opa en ook tussen twee broers waren al jaren de nodige wrijvingen. In mei 2022 liep het compleet uit de hand op De Quayweg in De Rips. Op zo'n wijze dat een man van zestig uit Gemert en zijn zoon van 23 uit Handel zich woensdag voor de rechtbank in Den Bosch moesten verantwoorden voor hun aandeel.

De officier van justitie achtte alle beschuldigingen bewezen. Ze eiste een taakstraf van 150 uur voor de vader en een taakstraf van 180 uur voor zijn zoon. Ook zou hen een contactverbod opgelegd moeten worden. Ze vond dat de drie dagen die ze in voorarrest hebben gezeten, voldoende waren. Alleen als ze weer de fout ingaan, dan moeten ze terug de gevangenis in. De zaak explodeerde op 28 mei 2022. De 23-jarige Joël V. verklaarde dat hij die middag op de De Quayweg werd verrast toen in een auto vóór hem plots op de rem werd getrapt. Daarop ging hij naast die wagen rijden. Tot zijn verbazing zag hij dat hierin zijn oom zat, de broer van zijn vader. Beiden hebben al geruime tijd ruzie met elkaar. Joëls oom zou tijdens het inhalen met een koevoet hebben gezwaaid. Joël belde daarop zijn vader, Bill V., om te melden dat hij zich bedreigd voelde. V. senior reed direct naar zijn zoon.

"Een beschermengel heeft me gered."

Joëls oom en zijn vriendin, die de auto bestuurde, voelden zich opgejaagd door vader en zoon V. Ze reden een erf op om hulp te halen en stonden doodsangsten uit toen de motor afsloeg. Hun wagen werd toegetakeld met een of meer honkbalknuppels en er werd ze 'ik sla je kapot' toegeschreeuwd. Toch slaagde het stel erin om weg te rijden. De vriendin van Joëls oom: “Ik reed als een Max Verstappen over fietspaden om van hen af te komen al kon ik amper iets zien door de verbrijzelde voorruit. Een beschermengel heeft me gered.”

Het was niet de eerste keer dat het stel zich bedreigd voelde. Ze moesten zelfs onderduiken. De vrouw werd ook op haar werk het leven zuur gemaakt. Verder kwamen ze erachter dat onder haar auto en die van haar vriend een tracker was aangebracht (Joël: “Daar wist ik helemaal niks van.”) om hen in de gaten te kunnen houden. Beiden verklaarden tijdens de zitting dat ze sinds die meidag heel andere, argwanende en angstige mensen zijn geworden. “En waarom, waarom?”, zo vroeg de vrouw zich hardop af. Zij en haar vriend raakten wonderwel slechts lichtgewond. De rechter vond het opvallend dat Joël de honkbalknuppel in zijn auto had liggen. De verdachte: “Die lag daar, omdat ik af en toe honkbal met vrienden. Niet om er iets of iemand mee te slaan.“

"Dit had niet gemogen, ik herkende mezelf niet."