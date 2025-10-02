Man haalt met kapmes uit op vol terras en verwondt tweetal: 4 maanden cel

Grote paniek, eind mei op een terras van een café aan de Karperlaan in Helmond. Een man verwondde er twee mensen toen hij in het wilde weg uithaalde met een machete (een soort kapmes). Deze 38-jarige Helmonder stond woensdag voor de politierechter in Den Bosch. Die legde hem een gevangenisstraf op van vier maanden. Ook moet hij een van de slachtoffers een schadevergoeding van ruim 1200 euro betalen.

Het was die zaterdag, aan het begin van de avond, nog best druk op het terras. Ongeveer dertig mensen waren aan het genieten van een drankje en een hapje toen de 14-jarige zoon van de eigenaresse van het café werd uitgescholden door een man, Milad T.

Toen iemand anders hem vroeg waarom hij dat deed, raakten de twee slaags met elkaar. De uitbaatster van de kroeg vertelde na de steekpartij aan Omroep Brabant: "Ik hoorde later dat mijn zoontje was uitgescholden. Toen die andere gast aan de man die had gescholden vroeg waarom hij dat deed, kreeg hij geen antwoord, maar direct een klap. De andere man sloeg terug."

Het bleef niet bij die klappen, al nam Milad eerst snel de benen. "Maar binnen vijf minuten was hij terug met een kapmes van een halve meter", vertelde de eigenaresse van het café. “Hij stak de man die hem eerder iets vroeg in zijn borst. Een andere man raakte gewond aan zijn oor. Veel gasten hebben het gezien. Het is niet fijn dat zoiets gebeurt.”