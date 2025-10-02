Man haalt met kapmes uit op vol terras en verwondt tweetal: 4 maanden cel
Het was die zaterdag, aan het begin van de avond, nog best druk op het terras. Ongeveer dertig mensen waren aan het genieten van een drankje en een hapje toen de 14-jarige zoon van de eigenaresse van het café werd uitgescholden door een man, Milad T.
Toen iemand anders hem vroeg waarom hij dat deed, raakten de twee slaags met elkaar. De uitbaatster van de kroeg vertelde na de steekpartij aan Omroep Brabant: "Ik hoorde later dat mijn zoontje was uitgescholden. Toen die andere gast aan de man die had gescholden vroeg waarom hij dat deed, kreeg hij geen antwoord, maar direct een klap. De andere man sloeg terug."
Het bleef niet bij die klappen, al nam Milad eerst snel de benen. "Maar binnen vijf minuten was hij terug met een kapmes van een halve meter", vertelde de eigenaresse van het café. “Hij stak de man die hem eerder iets vroeg in zijn borst. Een andere man raakte gewond aan zijn oor. Veel gasten hebben het gezien. Het is niet fijn dat zoiets gebeurt.”
De dader kon worden achterhaald, omdat een aantal mensen achter hem waren aangegaan. De Helmonder is uiteindelijk aangehouden door de politie.
Milad moest zich woensdag verantwoorden bij de politierechter. Het is niet bekend waarom hij zich die zaterdag zo liet gaan. Evenmin is duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is.
Voorwaardelijke celstraf
Eén van de twee slachtoffers heeft recht op de schadevergoeding. De politierechter vond het gedrag van Milad zo ernstig dat hem, naast de vier maanden celstraf, ook nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden werd opgelegd. Als Milad zich de komende twee jaar weer misdraagt, dan gaat hij terug de cel in.
Hij heeft na de steekpartij al een aantal dagen vastgezeten, deze tijd wordt afgetrokken van de vier maanden onvoorwaardelijke celstraf die hij kreeg. De politierechter bepaalde verder dat de man zijn machete niet meer terugkrijgt.