Mishandeling tiener in Lepelstraat: weer twee verdachten opgepakt
De tiener werd vrijdagavond in het park achter tennisvereniging Lepelstraat door twee mannen geslagen en geschopt. Het slachtoffer wist uiteindelijk hulp te krijgen, waarna de politie werd gebeld.
Tijdens het politieonderzoek kwamen twee verdachten in beeld. Zij meldden zich woensdag op het politiebureau, waar ze meteen zijn aangehouden. De twee andere verdachten zijn woensdagavond opgepakt. Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant.
Onrustig
In Lepelstraat was het in het weekend en de dagen daarna onrustig. De kantine van de tennisclub werd met vuurwerk ernstig vernield en ook ruiten van huizen moesten het ontgelden.
Of deze incidenten met elkaar verband houden, kan de politie nog niet zeggen. Het onderzoek is nog in volle gang. De gemeente Bergen op Zoom heeft beveiligingscamera’s geplaatst en er is extra toezicht op straat.