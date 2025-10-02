Navigatie overslaan

Mishandeling tiener in Lepelstraat: weer twee verdachten opgepakt

Vandaag om 13:56
Het park in Lepelstraat waar de mishandeling zou zijn geweest (foto: Google Maps).
De politie heeft woensdagavond weer twee verdachten aangehouden voor de mishandeling van een tiener in Lepelstraat. Het gaat om twee mannen van 40 en 41 jaar oud. Eerder op de dag werden in deze zaak al twee mannen van 30 opgepakt. Na verhoor zijn alle mannen vrijgelaten. Ze blijven verdachten in de zaak.
De tiener werd vrijdagavond in het park achter tennisvereniging Lepelstraat door twee mannen geslagen en geschopt. Het slachtoffer wist uiteindelijk hulp te krijgen, waarna de politie werd gebeld.

Tijdens het politieonderzoek kwamen twee verdachten in beeld. Zij meldden zich woensdag op het politiebureau, waar ze meteen zijn aangehouden. De twee andere verdachten zijn woensdagavond opgepakt. Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant.

Onrustig
In Lepelstraat was het in het weekend en de dagen daarna onrustig. De kantine van de tennisclub werd met vuurwerk ernstig vernield en ook ruiten van huizen moesten het ontgelden.

Of deze incidenten met elkaar verband houden, kan de politie nog niet zeggen. Het onderzoek is nog in volle gang. De gemeente Bergen op Zoom heeft beveiligingscamera’s geplaatst en er is extra toezicht op straat.

