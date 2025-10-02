Tiener mishandeld in Lepelstraat: nog twee verdachten opgepakt
De tiener werd vrijdagavond in het park achter tennisvereniging Lepelstraat door twee mannen geslagen en geschopt. Het slachtoffer wist uiteindelijk hulp te krijgen, waarna de politie werd gebeld.
Tijdens het politieonderzoek kwamen twee verdachten in beeld. Zij meldden zich woensdag op het politiebureau, waar ze meteen zijn aangehouden. De twee andere verdachten zijn woensdagavond opgepakt. Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant.
Onrustig
In Lepelstraat was het afgelopen weekend en de dagen daarna onrustig. De kantine van de tennisclub werd met vuurwerk ernstig vernield en ook ruiten van huizen moesten het ontgelden. De tennisclub is ook donderdag nog dicht. Vanwege de schade kan de kantine niet gebruikt worden.
Volgens buurtbewoners zou het slachtoffer van de mishandeling samen met andere jongeren aan het vervelen zijn geweest in het parkje bij de tennisvereniging. Ze zouden takken en eikels op de tennisbanen hebben gegooid. Leden van de tennisclub zouden daarop verhaal hebben gehaald en de jongen hebben mishandeld.
De politie wil dit niet bevestigen. Ook niet of de mishandeling en de vernielingen met elkaar te maken hebben. De onderzoeken zijn nog in volle gang. De gemeente Bergen op Zoom heeft beveiligingscamera’s geplaatst en er is extra toezicht op straat.