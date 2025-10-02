Tiener mishandeld in Lepelstraat: nog twee verdachten opgepakt

De politie heeft woensdagavond nog twee verdachten aangehouden voor de mishandeling van een tiener in Lepelstraat. Het gaat om twee mannen van 40 en 41 jaar oud. Eerder op de dag werden in deze zaak al twee mannen van 30 jaar opgepakt. Na verhoor zijn alle mannen vrijgelaten. Ze blijven verdachten in de zaak.

De tiener werd vrijdagavond in het park achter tennisvereniging Lepelstraat door twee mannen geslagen en geschopt. Het slachtoffer wist uiteindelijk hulp te krijgen, waarna de politie werd gebeld.

Tijdens het politieonderzoek kwamen twee verdachten in beeld. Zij meldden zich woensdag op het politiebureau, waar ze meteen zijn aangehouden. De twee andere verdachten zijn woensdagavond opgepakt. Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant.

Onrustig

In Lepelstraat was het afgelopen weekend en de dagen daarna onrustig. De kantine van de tennisclub werd met vuurwerk ernstig vernield en ook ruiten van huizen moesten het ontgelden. De tennisclub is ook donderdag nog dicht. Vanwege de schade kan de kantine niet gebruikt worden.