Bewoners doodsbang door vuurwerkterreur: burgemeester komt met maatregelen
Richting de jaarwisseling hebben inwoners van de twee wijken al jaren last van explosies en intimidaties. Maar zo vroeg als nu is nieuw. “Er wordt de laatste tijd heel veel vuurwerk afgestoken en daar blijft het niet bij. Het wordt ook ingezet tegen mensen van ons, tegen boa’s en politieagenten”, begint burgemeester Buijs.
Altijd onrustig
Zo kon een motoragent afgelopen weekend een explosief net ontwijken. “Hij voelde de druk van het projectiel nog wel. Dit had totaal anders kunnen aflopen.” De grens is bereikt voor Buijs. “Wij moeten ervoor zorgen dat het veilig wordt op straat.” In een extra overleg donderdag met de politie en het Openbaar Ministerie komt de burgemeester met een lijst aan maatregelen, vertelt hij in een gesprek met Omroep Brabant.
Buurtbewoners zijn bang, zo bang dat velen hun verhaal niet durven te doen. “Ik vlieg elke keer een meter de lucht in en dat gaat de hele avond zo door”, zegt Tamara. "Ik durf ’s avonds al langer niet meer naar buiten hier in de wijk. Het is in die 4,5 jaar dat ik hier woon altijd onrustig."
Tamara is bang voor de komende maanden, richting de jaarwisseling. “Vooral omdat ze het steeds onder mijn balkon doen. Ik ben bang dat een cobra op mijn balkon landt en dat al mijn ramen eruit liggen.”
Lijst aan maatregelen
Jolanda herkent die angst en gaat als het donker is ook niet meer de straat op. “Als ze die bommen al naar de politie durven te gooien, dan durven ze dat naar ons ook natuurlijk.” Het zorgt voor veel onrust bij haar en haar buren. “Het is net alsof ze bommen bij mij in de achtertuin gooien.”
De rust moet terugkeren en buurtbewoners moeten zich weer veilig voelen, vindt burgemeester Buijs. “Er komt een verbod op gezichtsbedekking. Bij het overtreden van deze regels leggen we een dwangsom op. Nog een keer de fout in en je kunt flink gaan betalen”, zegt Buijs.
Daarnaast wil de burgemeester in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een verbod opnemen op het hebben van vuurwerk of stoffen die als explosief ingezet kunnen worden. “Als we mensen in een ordeverstoring aantreffen met die spullen, dan heeft dat grote financiële gevolgen. Ik hoop dat ouders met kinderen zo heel goed gaan nadenken.”
Inzet politie
Het zijn maatregelen die de gemeenteraad over twee weken moet goedkeuren. Maar een aantal regels kan al binnen een paar dagen ingezet worden. “Er komt een samenscholingsverbod en we willen gebiedsverboden opleggen.” Ook krijgen jongeren tussen de 10 en 18 jaar in Roosendaal een brief van de burgemeester met een waarschuwing. “En jongeren die aangehouden zijn, nodig ik met hun ouders uit voor een gesprek met mij", zegt de burgemeester.
“Ik weet niet of dit rust gaat geven, maar ik denk het wel. Dit is wat we kunnen doen en wat de politie nodig heeft. We gaan er stevig opzitten en ook de inzet van de politie verhogen", besluit Buijs.