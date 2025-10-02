Bewoners doodsbang door vuurwerkterreur: burgemeester komt met maatregelen

Explosies alsof bommen afgaan, hulpverleners die bestookt worden met explosieven en buurtbewoners die ’s avonds de straat niet meer op durven. Burgemeester Mark Buijs spreekt over ‘explosiegeweld’ in de Roosendaalse wijken Kroeven en Langdonk. “Onze mensen worden in gevaar gebracht en dat tolereren we niet, we gaan stevig inzetten.” En daarom komt hij met een hele lijst aan maatregelen.

Richting de jaarwisseling hebben inwoners van de twee wijken al jaren last van explosies en intimidaties. Maar zo vroeg als nu is nieuw. “Er wordt de laatste tijd heel veel vuurwerk afgestoken en daar blijft het niet bij. Het wordt ook ingezet tegen mensen van ons, tegen boa’s en politieagenten”, begint burgemeester Buijs. Altijd onrustig

Zo kon een motoragent afgelopen weekend een explosief net ontwijken. “Hij voelde de druk van het projectiel nog wel. Dit had totaal anders kunnen aflopen.” De grens is bereikt voor Buijs. “Wij moeten ervoor zorgen dat het veilig wordt op straat.” In een extra overleg donderdag met de politie en het Openbaar Ministerie komt de burgemeester met een lijst aan maatregelen, vertelt hij in een gesprek met Omroep Brabant. Buurtbewoners zijn bang, zo bang dat velen hun verhaal niet durven te doen. “Ik vlieg elke keer een meter de lucht in en dat gaat de hele avond zo door”, zegt Tamara. "Ik durf ’s avonds al langer niet meer naar buiten hier in de wijk. Het is in die 4,5 jaar dat ik hier woon altijd onrustig."