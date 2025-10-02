112-nieuws: Automobilist moet auto inleveren bij politie • Met 129 km/uur langs werkzaamheden, automobilist kan rijbewijs inleveren

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:02 Automobilist moet auto inleveren bij politie Agenten van de politie Dongemond hebben donderdagnacht in Oosterhout een auto in beslag genomen. De auto trok hun aandacht omdat het rijbewijs van de bestuurder eerder al was ingetrokken. Lees verder Foto: Instagram politie Dongemond.

05:52 Met 129 km/uur langs werkzaamheden, automobilist kan rijbewijs inleveren Een automobilist moest donderdagnacht het rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. De bestuurder werd betrapt terwijl deze veel te hard over de A16 bij Prinsenbeek reed. Daar waren wegwerkzaamheden bezig. Lees verder Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant.