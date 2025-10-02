Advertentie
112-nieuws: Automobilist moet auto inleveren bij politie • Met 129 km/uur langs werkzaamheden, automobilist kan rijbewijs inleveren
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:02
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:02
Automobilist moet auto inleveren bij politie
Agenten van de politie Dongemond hebben donderdagnacht in Oosterhout een auto in beslag genomen. De auto trok hun aandacht omdat het rijbewijs van de bestuurder eerder al was ingetrokken.
05:52
Met 129 km/uur langs werkzaamheden, automobilist kan rijbewijs inleveren
Een automobilist moest donderdagnacht het rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. De bestuurder werd betrapt terwijl deze veel te hard over de A16 bij Prinsenbeek reed. Daar waren wegwerkzaamheden bezig.
05:41
Illegale prostitutie in huis, instanties ontfermen zich over vier vrouwen
Tijdens een controle gericht op illegale prostitutie heeft de gemeente Bergen op Zoom woensdag in één huis illegale prostitutie vastgesteld. In dit huis bevonden zich vier vrouwen uit Colombia. Dat maakte de gemeente donderdagavond bekend.
