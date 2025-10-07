Uitbuiting zwakbegaafde in champignonkwekerij niet bewezen: vrijspraak

Het gerechtshof in Den Bosch heeft een man van 87 en zijn zoon van 55 uit Reusel vrijgesproken van mensenhandel. Ze zouden een zwakbegaafde werknemer van hun champignonkwekerij in hun woonplaats tien jaar lang hebben vernederd en uitgebuit. Ook hun bedrijf ontkwam in hoger beroep aan een straf.

De rechtbank in Den Bosch had de zoon in augustus 2022 een jaar cel en nog eens drie maanden voorwaardelijk opgelegd. Hij was de eigenaar van de onderneming. Zijn vader zou alleen zes maanden de gevangenis in hoeven wanneer hij weer in de fout zou zijn gegaan. Hij kreeg wel een onvoorwaardelijke boete van 15.000 euro. Hun bedrijf werd een boete opgelegd van 100.000 euro en nog eens 50.000 euro bij een nieuwe overtreding. Uitgekafferd en belemmerd

Het hof ontkent niet dat het slachtoffer, dat een kwart eeuw bij het bedrijf werkte, het nodige te verwerken heeft gekregen. Hij werd geschoffeerd, uitgekafferd en uitgescholden en een aantal keren belemmerd toen hij het bedrijf wilde verlaten. Ook werd gedreigd zijn loon in te houden, werden reiskosten niet vergoed en werd mondjesmaat meegewerkt als het slachtoffer verlof wilde opnemen.

De man werkte zes dagen per week, maar kreeg minder dan twintig uur uitbetaald. Hij begon meestal rond halfvijf ’s morgens en eindigde pas als collega's al naar huis waren. Dit gebeurde allemaal tussen begin 2009 en begin 2019. Kortom, van goed werkgeverschap was niet altijd sprake, zo concludeert het hof. Toch heeft dit alles het slachtoffer er niet van hoeven te weerhouden om aan te sturen op ontslag of om op te stappen. Volgens de beschuldigingen werd hem een aantal keren de voet dwars gezet toen hij het bedrijf wilde verlaten. Maar, stelt het hof ook: de man is geregeld weggegaan als het hem niet zinde. Om daarna terug te keren. Te weinig bewijzen

Het hof erkent dat het slachtoffer het niet altijd even makkelijk heeft gehad, maar er zijn te weinig bewijzen die duiden op mensenhandel of moderne slavernij. Kortom: vrijspraak. De vader, zijn zoon en hun bedrijf waren door de rechtbank opgedragen een schadevergoeding van ieder 60.000 euro te betalen. Ook dit werd van tafel geveegd door het hof. Het slachtoffer had bijna 150.000 euro geclaimd. Het Openbaar Ministerie én de verdachten waren in beroep gegaan. De vrouw van de jongste verdachte was ook aangeklaagd, maar zij werd door de rechtbank al vrijgesproken. Haar aandeel was nauwelijks noemenswaardig.

