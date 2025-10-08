Tennisclub houdt poort voorlopig dicht na vernielingen, toernooien afgelast

De tennisvereniging in Lepelstraat blijft nog zeker de hele maand dicht na de vernielingen en onrust van vorige maand. “De vereniging heeft hier zelf toe besloten en dit aan de leden laten weten”, zegt een woordvoerder van de gemeente Bergen op Zoom tegen Omroep Brabant.

De kantine van de tennisclub raakte in het laatste weekend van september door vuurwerk zwaar beschadigd. “De kantine is nog dicht. De tennisvereniging moet nog meer onderzoek laten doen naar de staat van het gebouw, voordat het weer in gebruik genomen kan worden. Ook daarna zal het opruimen en schoonmaken vermoedelijk ook nog wat tijd kosten”, laat de woordvoerder weten.

Aanhoudingen

De vernielingen bij de club gebeurden daags na de ernstige mishandeling van een tiener in het dorp. Volgens buurtbewoners zouden enkele leden van de tennisclub de jongen hebben toegetakeld omdat ze dachten dat hij bij een groep hoorde die voor overlast zorgde. De politie hield voor de mishandeling vier mannen aan.

In Lepelstraat bleef het dagenlang onrustig. Naast de vernielingen bij de tennisclub moesten ook ruiten van huizen het ontgelden.

Beveiligingscamera’s

Om de rust terug te laten keren plaatste de gemeente beveiligingscamera’s. Woensdag wordt deze maatregel geëvalueerd op het stadskantoor.

“De afgelopen week is het rustig gebleven. Naar alle waarschijnlijkheid blijft het cameratoezicht nog een tijd actief”, zegt de woordvoerder.