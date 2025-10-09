Zes illegale sekswerkers betrapt, twee van hen moeten paspoort inleveren

In de gemeente Halderberge zijn vorige week zes illegale sekswerkers betrapt tijdens een controle van gemeentes en de politie. Van twee van hen werd hun paspoort in beslag genomen. “In alle gevallen bleek sprake van illegale prostitutie”, schrijft de gemeente Halderberge.

De twee sekswerkers zonder paspoort lopen het risico Nederland uitgezet te worden. Twee van de zes sekswerkers gaven aan te willen stoppen met het werk en vroegen toezichthouders om hulp om uit de branche te stappen. Tijdens de controle bleek ook dat er vanuit een huis in de gemeente Halderberge illegale prostitutie plaatsvond.

Samenwerking

Vorige week hielden toezichthouders van de gemeenten Halderberge, Roosendaal, Rucphen en Moerdijk samen met de politie controles op illegale prostitutie in het district de Markiezaten. Volgens de Halderbergese burgemeester Anne Mulder wil de gemeente door die samenwerking beter zicht krijgen op illegale prostitutie vanuit woningen en bedrijfspanden.



"Zo kunnen we misstanden, seksuele uitbuiting, mensenhandel en overlast voor inwoners tegengaan. Door samen te werken binnen het district de Markiezaten voorkomen we dat illegale prostitutie zich verplaatst naar een andere plaats en wisselen we kennis en informatie uit. Het aanpakken van illegale of criminele activiteiten kunnen we als gemeente niet alleen”, besluit burgemeester Mulder.