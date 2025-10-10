Advertentie
112-nieuws: Auto met schade onbeheerd langs weg • Slingerende motorrijdster gestopt op A50, vrouw is het niet eens met boete
Vandaag om 00:01 • Aangepast vandaag om 06:54
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
06:54
Auto met schade onbeheerd langs weg
Een wijkagent in Reusel ontdekte vrijdagnacht een auto die onbeheerd langs de kant van de weg was gezet.
06:35
Slingerende motorrijdster gestopt op A50, vrouw is het niet eens met boete
Een motorrijdster (30) is vrijdagmiddag door de politie gestopt op de A50 tussen Son en Veghel. Ze zagen haar daar, tijdens de drukte, tot vijf keer toe haar voorliggers rechts inhalen. Dit deed ze met abrupte stuurbewegingen.
06:26
Politie stopt hardrijder in bebouwde kom
Een 22-jarige automobilist uit Oudenbosch is vrijdagavond door de politie gestopt op de Bredaseweg in Etten-Leur. Deze zagen hem met een snelheid van ruim 109 kilometer per uur door de bebouwde kom rijden.
06:19
Ontkennende automobilist is rijbewijs kwijt na racen door stad
Een 26-jarige automobilist uit Rosmalen moest vrijdagnacht het rijbewijs inleveren bij agenten van de verkeerspolitie. Hij werd betrapt toen hij met een snelheid van 126 kilometer per uur door de Stadionlaan in Den Bosch reed.
06:08
Automobilisten maken dollemansrit op hoge snelheid: 'Levensgevaarlijk!'
Een automobilist die pas sinds kort een rijbewijs heeft, moest deze na een ware dollemansrit vrijdagavond inleveren bij agenten van de politie Boxtel-Vught-Gestel.
00:05
Bewoners van flat geëvacueerd vanwege brand op derde etage
Bewoners van een flat aan de Ter Heidestraat in Helmond werden vrijdagavond geëvacueerd vanwege een brand in een appartement op de derde etage. Bij de brand is niemand gewond geraakt.
