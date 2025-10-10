112-nieuws: Auto met schade onbeheerd langs weg • Slingerende motorrijdster gestopt op A50, vrouw is het niet eens met boete

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:54 Auto met schade onbeheerd langs weg Een wijkagent in Reusel ontdekte vrijdagnacht een auto die onbeheerd langs de kant van de weg was gezet. Lees verder Foto: Instagram wijkagent Reusel.

06:35 Slingerende motorrijdster gestopt op A50, vrouw is het niet eens met boete Een motorrijdster (30) is vrijdagmiddag door de politie gestopt op de A50 tussen Son en Veghel. Ze zagen haar daar, tijdens de drukte, tot vijf keer toe haar voorliggers rechts inhalen. Dit deed ze met abrupte stuurbewegingen. Lees verder Archieffoto: Karin Kamp

06:26 Politie stopt hardrijder in bebouwde kom Een 22-jarige automobilist uit Oudenbosch is vrijdagavond door de politie gestopt op de Bredaseweg in Etten-Leur. Deze zagen hem met een snelheid van ruim 109 kilometer per uur door de bebouwde kom rijden. Lees verder Foto: Instagram politie Weerijs.

06:19 Ontkennende automobilist is rijbewijs kwijt na racen door stad Een 26-jarige automobilist uit Rosmalen moest vrijdagnacht het rijbewijs inleveren bij agenten van de verkeerspolitie. Hij werd betrapt toen hij met een snelheid van 126 kilometer per uur door de Stadionlaan in Den Bosch reed. Lees verder Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant.

06:08 Automobilisten maken dollemansrit op hoge snelheid: 'Levensgevaarlijk!' Een automobilist die pas sinds kort een rijbewijs heeft, moest deze na een ware dollemansrit vrijdagavond inleveren bij agenten van de politie Boxtel-Vught-Gestel. Lees verder Foto: Instagram politie Boxtel-Vught-Gestel.