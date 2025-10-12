Flemming speelt Ahoy plat: 'Een droom komt uit'

Een zichbaar ontroerde en dankbare Flemming heeft zaterdagavond Rotterdam Ahoy plat gespeeld. Het eerste grote soloconcert van de zanger uit Vught zat vol energie, emotie en vuur. "Te mooi om waar te zijn eigenlijk. Hier heb ik als kleine jongen al van gedroomd”, zegt de zanger in een interview met Omroep Brabant.

Met een enorme vuurshow opent Flemming zijn concert in Ahoy. Uit het podium komt hij met een gitaar tevoorschijn terwijl 16.000 bezoekers oorverdovend schreeuwen. Als hij 'Amsterdam' inzet, zijn eerste hit, kan Flemming even zijn stem laten rusten. De zaal zingt luidkeels het eerste deel van het nummer. Stem testen

Hij bedankt meerdere keren zijn fans voor het komen, voor het vrij regelen, het regelen van vervoer en het luisteren van zijn muziek. "Ik zei net tegen de boys: op de rockacademie in Tilburg deden we tentamens voor tien mensen, nu staan we voor 16.000 mensen", zegt Flemming terwijl hij naar zijn drummer en toetsenist wijst.

Flemming in een uitverkocht Ahoy (foto: Noël van Hooft)

Duidelijk wordt dat Flemming na vier jaar muziek maken een show in Ahoy kan vullen en rocken. Hij heeft dan ook niets aan het toeval overgelaten. “Ik lag vrijdagavond om negen uur in bed, het biertje komt later wel. Toen ik zaterdagmorgen mijn stem testte, wat ik elke ochtend doe, wist ik dat het goed zat”, zei hij net voor het concert tegen onze verslaggever. Glunderend loopt hij backstage door Ahoy. "Het is toch wel gaaf dat je in zo’n zaal staat met zoveel historie. Queen met Freddie Mercury heeft hier bijvoorbeeld gestaan, misschien zit ik wel in dezelfde kleedkamer. Dat is echt wel kicken."

Fans al vroeg erbij

De eerste fans zaten zaterdag al om negen uur ’s ochtends voor de deur van de accommodatie in Rotterdam-Zuid. “Voor Flemming natuurlijk, we willen vooraan staan. Ik ben er al heel lang fan van”, schaterde Denise uit Nijmegen. De meeste fans zijn net voor het concert zenuwachtiger dan Flemming.

Fans zaten uren te wachten (foto: Omroep Brabant).

Wat Flemming dan zo bijzonder maakt? Het zijn de teksten van zijn liedjes, het hoge meezinggehalte, maar vooral zijn karakter en voorkomen, zo wordt in het algemeen beschreven. En natuurlijk, zoals één van de wachtenden het uitdrukte, zijn Brabantse nuchterheid. Het Brabantse popidool blijkt aanhangers uit heel het land te hebben. De grotendeels vrouwelijke volgelingen die vooraan staan komen uit Roden (Drenthe), Dordrecht, Groningen en natuurlijk Brabant (waaronder Breda). De meesten hebben hem al minstens één keer live zien optreden. Eén vrouw lijkt echt helemaal niks van hem te willen missen: "Ik heb hem al acht keer live gezien. Ik probeer overal te komen waar Flemming ook is." En wat ze ook in hem waardeert: hij reageert op haar DM’s, haar berichten op de social media. Wat komt er na Ahoy?

De droom van Flemming is dus werkelijkheid geworden. Als het een examen was, is hij cumlaude geslaagd. Het concert ging alle kanten op: van een enorm Brabants feestje in Rotterdam tot emotionele en persoonlijke liedjes.

Sprookjesachtige beelden in Ahoy (foto: Omroep Brabant).

De voorbereiding was eigenlijk vrij simpel voor Flemming. “Gewoon zo weinig mogelijk doen”, lacht hij. “Thuis chillen en op je stem letten, mijn stem is namelijk mijn alles.” Maar in werkelijkheid ging er een jaar aan voorbereidingen aan het concert vooraf. "Podium bedenken, interactie bedenken. Hier heb ik als kleine jongen al van gedroomd." Een van die interacties was een intiem podium middenin de zaal waar Flemming op een magische wijze verscheen en een nummer dat de zanger dansend tussen het publiek deed. En nu? “Ik zou het wel heel gaaf vinden om iets in Den Bosch te doen. En wie weet ooit de Ziggo Dome, dat zou heel gaaf zijn.” Het staat nog niet met potlood in zijn agenda maar na Ahoy gaat Flemming daar wel serieus naar kijken. “Ik wil het allemaal gewoon een keer gedaan hebben.”

Geweldige sfeer in Ahoy (foto: Omroep Brabant).

Flemming in Ahoy (foto: Omroep Brabant).