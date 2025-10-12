Honger Flemming nog niet gestild, zanger lonkt naar Songfestival

Optreden in Ahoy kan van zijn verlanglijstje worden geschrapt. Wat is het volgende doel voor Flemming, die zaterdagavond 16.000 fans een soloshow voorschotelde? De 29-jarige Bosschenaar maakt er geen geheim van dat hij in het Eurovisie Songfestival een serieuze uitdaging ziet. Tegen Omroep Brabant zegt hij dat het niet de vraag is of, maar wanneer hij gaat.

Flemming vond het heel logisch dat hij in Rotterdam en niet in de Amsterdam Arena of de Ziggo Dome in zijn eentje zou optreden. Hij heeft wat met Ahoy, speelde er graag tijdens ‘Vrienden van Amstel LIVE!’ en vindt Rotterdam een prachtige stad: "Rotterdam is mijn tweede thuis."

"Dat is toch wel kicken."

En ooit heeft Queen met voorzanger Freddie Mercury er gestaan. Flemmings tweede naam is genoemd naar Freddie Mercury. “Toch wel gaaf dat je in een zaal hebt gestaan met zoveel historie. En nu heb ik er zelf een concert gegeven. En wie weet heb ik wel in dezelfde kleedkamer als Queen gezeten. Dat is toch wel kicken.” Wat nu zijn plannen zijn? Eerst nagenieten en dan komt misschien de Ziggo Dome in beeld. “En ik zou ook best in Den Bosch zoiets willen doen”, vertelt Flemming zonder hierop wat concreter in te gaan.

"Voor Nederland uitkomen op het Eurovisie Songfestival, dat vind ik wel spannend.”

Serieus wil hij wel de optie Eurovisie Songfestival tegen het licht houden, zoals hij als onbekende Flemming in 2019 al eens tegen onze verslaggever zei. “Dat klopt”, zegt hij, glunderend van oor tot oor. “Die staat nog steeds. Ik zou het heel vet vinden, alleen is de vraag wanneer. Dit, voor zestienduizend fans in Ahoy, vond ik niet zo eng, maar voor zoveel miljoenen mensen, voor Nederland uitkomen op het Eurovisie Songfestival, dat vind ik wel spannend.” Moeder Asha moet er niet aan denken. "Ik vond Ahoy al mega spannend. Als hij dat gaat doen, ga ik dood." Maar het is ook nog niet zover, aldus Flemming. “Ik zou me eerst de tijd moeten gunnen om ervoor te gaan zitten, om een liedje te schrijven en wat ik ermee zou willen doen. Maar het is niet de vraag of ik een keer ga, maar eerder wanneer ik zal gaan.”