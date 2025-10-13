Spotters kijken hun ogen uit bij NAVO-oefening met kernwapens: 'Uniek'

Dat de NAVO vanwege alle spanningen in de wereld moet oefenen met kernwapens, is volgens spotters in Volkel 'natuurlijk niet goed.' Maar tegelijkertijd genieten tientallen mensen maandagochtend van de vliegtuigen in de lucht. "Echt een unieke kans om dit te zien."

Aan de rand van een weiland in Volkel is het maandagochtend druk. Het lijkt wel een soort file, als je kijkt naar de rij geparkeerde auto's. Vliegtuigspotters staan naast hun geopende portier en kijken allemaal omhoog. Sommigen hebben een camera met enorme lens in hun hand.

Sommige spotters komen met grote camera's (foto: Omroep Brabant).

Ze zijn allemaal gekomen voor de NAVO-oefening die deze ochtend is begonnen. Vliegbasis Volkel speelt daarin de hoofdrol. Twee weken lang oefenen veertien landen onder meer vanaf Volkel met de inzet van kernwapens, en met het bevoorraden en beschermen van de vliegtuigen. De 'kernwapens' waarmee wordt geoefend zijn overigens niet echt. Ook wordt er getraind met elektronische oorlogsvoering en het verkennen van vijandig gebied.

'Mooi spul'

En dat levert voor liefhebbers van vliegtuigen bijzondere plaatjes op. "Je ziet hier nu vliegtuigen die je zelden ziet", vertelt een man enthousiast. "Al vanaf mijn vierde fotograaf ik ze. Ik woon maar vijfhonderd meter hier vandaan." Maar ook van verder weg zijn geïnteresseerden speciaal naar Volkel gekomen. "Ik zag op Instagram dat ze gingen oefenen. Ik stuurde meteen een bericht in de groepsapp met m'n vrienden", zegt een man. "Echt tof man, al dat mooie spul. Die F35's zijn hartstikke gaaf."

Hij staat er goed op! (foto: Omroep Brabant)

Italiaanse tornado's

Velen komen niet per se voor die F35's. De 'Italiaanse tornado's', gevechtsvliegtuigen uit Italië, zijn vooral in trek. "Dat is uniek. De Italianen komen hier niet zo vaak", vertelt een vrouw. Tja, de reden waarom de NAVO hier nu is, is natuurlijk niet goed, zeggen spotters. Maar het is wel nodig. En stiekem dus wel gaaf. "Kijk!", roept een man na wederom een hoop kabaal. "Ik heb ze alle drie op de foto! Dit zijn bijzondere plaatjes."