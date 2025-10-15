Vader (60) en zoon (23) veroordeeld voor gewelddadige familievete

De rechtbank in Den Bosch heeft woensdag een man van 23 uit Handel en zijn 60-jarige vader uit Gemert een taakstraf opgelegd van 150 uur. In mei 2022 waren zij betrokken bij het escaleren van een familievete in De Rips. Met hun auto reden ze in op een andere auto en sloegen daarna met honkbalknuppels op de wagen in.

De twee zouden met hun auto de inzittenden van een andere wagen de stuipen op het lijf gejaagd. Die slachtoffers waren de broer van de oudste dader en zijn vriendin. Hun auto werd op de De Quayweg in De Rips bewust aangereden en met honkbalknuppels zwaar beschadigd. De slachtoffers vreesden voor hun leven, maar ze raakten wonderwel nauwelijks gewond.

Volgens de rechter maakten ze schuldig aan poging tot zware mishandeling, het plegen van openlijk geweld en het bedreigen met de dood. Samen moeten ze een schadevergoeding van ruim 12.600 euro betalen.

M eningsverschillen over erfenis Waarom vader Bill V. en zijn zoon Joël V. juist die dag hadden uitgekozen om het stel het leven zo zuur te maken, is niet duidelijk. Wel dat het al lang niet boterde tussen verschillende leden van de familie in de gemeente Gemert-Bakel, waaronder ook De Rips en Handel vallen.

De nu veroordeelde man en zijn broer kunnen al sinds hun jeugd moeilijk met elkaar omgaan. Verder was er in de familie onenigheid ontstaan nadat oma was overleden en opa, in de ogen van een aantal familieleden, te vroeg een vriendin kreeg. Nadat ook deze grootvader was overleden, ontstonden er meningsverschillen over de erfenis.

De onderlinge verhoudingen kwamen steeds meer onder druk te staan. De oom en zijn vriendin voelden zich bedreigd. Onder hun auto’s was door Bil V. zelfs een tracker bevestigd, zodat hij in de gaten kon houden waar ze reden. Op 28 mei 2022 werden ze in hun auto van achteren aangereden door Joël, al beweerde hij dat zijn voorligger plotseling op de rem had getrapt. Ook verklaarde Joël dat hij daarna werd bedreigd door zijn oom, die vanuit zijn wagen met een breekijzer zou hebben gezwaaid.

'Leven voorgoed veranderd'

Vervolgens belde Joël zijn vader, waarna beiden de achtervolging inzetten en de slachtoffers levensgevaarlijke capriolen moesten uithalen om hun belagers van zich af te kunnen schudden. “Ons leven is daarna voorgoed veranderd”, vertelde de vriendin van de oom tijdens de rechtszaak.

In de uitspraak staat dat het overduidelijk is dat vader en zoon de ‘agressoren’ waren. Zij hebben de confrontatie gezocht en zijn daarna door het lint gegaan. De rechter: “Voor de slachtoffers is dit alles onmiskenbaar een zeer bedreigende en beangstigende situatie geweest.” Ze waren duidelijk in paniek, zo blijkt uit dashcam-opnamen.

De rechter sprak Joël vrij van het plaatsen van die tracker. Net als zijn vader kreeg hij wel behalve de werkstraf dertig dagen cel, waarvan 26 voorwaardelijk. De resterende vier dagen hebben ze al in voorarrest uitgezeten. De taakstraffen waren normaal gesproken hoger uitgevallen, maar de rechtbank moest er wat vanaf halen, omdat de gewelddadigheden al ruim drie jaar geleden hebben plaatsgevonden.