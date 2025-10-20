Laurens maakte bekend computerspel in de jaren 80: 'Was mijn passie'

Welke tiener in de jaren 80 kende 'm niet: de Commodore 64. Een van de populairste en bestverkochte computers ooit. Ook Laurens van der Donk was groot fan. Hij raakte er zó door gefascineerd dat-ie er zelfs een computerspel voor maakte, dat wereldwijd werd verkocht. "Maar ik heb er weinig aan verdiend."

Veertig jaar geleden zag je de computer bijna overal. Met z'n dikke toetsenbord en brede beeldscherm was-ie ook niet te missen. De C64 was in de jaren 80 een gamechanger. Hij had 64 KB geheugen (destijds een indrukwekkende hoeveelheid), kon op je tv worden aangesloten en was te koop in warenhuizen.

Nu vind je de Commodore bijna nergens meer, al komt daar misschien verandering in. Binnenkort verschijnt de Commodore 64 Ultimate, een vernieuwde versie van de oude computer. Te koop voor ongeveer 300 euro.

Computerspellen maken

Het klassieke model kun je in ieder geval nog bewonderen in het HomeComputerMuseum in Helmond. Laurens van der Donk moet lachen als hij zijn oude liefde weer ziet staan. Hij was in de jaren 80 een tiener. "Dat was een superleuke tijd. Toen de computers opkwamen, wilde ik er meteen een hebben."

En niet alleen om spelletjes te spelen: hij máákte ze ook. "Met groepje begonnen we te programmeren. Sommige jongens deden het grafische werk, anderen deden de muziek. Het was mijn passie. In Helmond waren we er vroeg bij."

Nog één keer

Jeroen Tel, de bekende componist die muziek maakte voor computerspellen, deed ook mee. Zo ontstond het spel Flimbo's Quest, een soort vroege versie van Mario Bros. Het werd over de hele wereld verkocht. Maar Laurens heeft er uiteindelijk weinig aan overgehouden. "Nee, daar was je in die tijd niet mee bezig. Achteraf wel jammer."

De grote vraag: kan hij het nog een beetje? Na al die jaren neemt Laurens weer achter de C64 plaats. Met de joystick begint hij aan Flimbo's Quest.

En? "8450 punten. Wel goed, als je bedenkt hoelang het geleden is."