Man kust meisje (9) op voorhoofd na winkeldiefstal, dorpsgenoot grijpt in

Vandaag om 18:51 • Aangepast vandaag om 19:41
Archieffoto: Karin Kamp.
Een 9 jarig meisje is in Maarheeze vastgepakt door een man die haar een kus op haar voorhoofd gaf. Het ging om een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is door de politie aangehouden.
Profielfoto van Jos Verkuijlen
Geschreven door
Jos Verkuijlen

De politie kwam hem afgelopen zaterdag op het spoor na een melding van winkeldiefstal. Een alerte inwoner van het dorp hield de man aan na een seintje vanuit de winkel en droeg hem over aan de politie. Tijdens het onderzoek kwam ook het incident met het meisje naar voren.

Verdachte heeft bekend
Volgens een woordvoerder van de politie heeft de verdachte inmiddels bekend in beide zaken. De man blijft vastzitten tot zijn zaak op 19 december voorkomt bij de politierechter.

Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, is nog in volle gang.

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

