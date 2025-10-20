Man kust meisje (9) op voorhoofd na winkeldiefstal, dorpsgenoot grijpt in

Een 9 jarig meisje is in Maarheeze vastgepakt door een man die haar een kus op haar voorhoofd gaf. Het ging om een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is door de politie aangehouden.

De politie kwam hem afgelopen zaterdag op het spoor na een melding van winkeldiefstal. Een alerte inwoner van het dorp hield de man aan na een seintje vanuit de winkel en droeg hem over aan de politie. Tijdens het onderzoek kwam ook het incident met het meisje naar voren.