Man steekt Ajax-fans neer en moet 21 maanden de cel in

Een man van veertig uit Den Bosch gaat voor 21 maanden de cel in omdat hij tijdens een vechtpartij met een groep Ajax-supporters meermalen met een mes heeft gestoken. Bij de steekpartij, in maart 2022 in Den Bosch, raakten vier supporters gewond, van wie een aantal ernstig. Volgens de rechtbank in Den Bosch heeft de Bosschenaar zinloos en buitensporig geweld gebruikt.

Op 22 maart 2022 liep het ’s avonds uit de hand op het Stationsplein. Een aantal voetbalsupporters liep elkaar toevallig tegen het lijf. Eén van hen droeg een Ajax-vlag. Toen de Bosschenaar 'Feyenoord' riep en dichtbij een groep Ajax-aanhangers ging staan, werd de sfeer grimmig. Blijvende littekens

De verdachte pakte een mes en maakte daarmee zwaaiende bewegingen. Er ontstond een vechtpartij waarbij in een paar minuten tijd meerdere mensen gewond raakten. Vier van hen liepen snij- en steekwonden op die volgens de rechter zijn toegebracht door de verdachte. De slachtoffers moesten naar een ziekenhuis. Drie van hebben er blijvende littekens aan overgehouden.

De rechtbank stelt dat de Bosschenaar, die in het verleden vaker agressief is geweest, geen enkel respect heeft getoond voor andermans leven. Hij heeft ook een ‘grove inbreuk gepleegd op de lichamelijke en psychische integriteit van de slachtoffers.’ Bovendien speelde het zich allemaal af op een druk stationsplein én in de vroege avond. Veel mensen zagen het gebeuren. Meewerkend en schuldbewust

Er is wel een verzachtende omstandigheid: alle vechtersbazen leken die avond uit te zijn op een confrontatie. Zo kwam de Bosschenaar in zijn eentje tegenover een groep te staan en raakte hij zelf ook gewond. De rechter was er verder over te spreken dat de man direct heeft meegewerkt aan het onderzoek en dat hij zich schuldbewust heeft opgesteld. Inclusief excuses aan de slachtoffers. Behalve de 21 maanden cel legde de rechtbank de Bosschenaar de verplichting op een schadevergoeding te betalen aan de vier slachtoffers. Het totaalbedrag is ruim 10.700 euro. Voor zijn aandeel in de ruzie kreeg een 34-jarige man uit Raamsdonksveer eerder een taakstraf van 120 uur. Hij had de Bosschenaar onder meer geschopt.

Eén van de gewonden wordt behandeld (foto: Bart Meesters/SQ Vision).