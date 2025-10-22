Buurtbewoners Raamsdonksveer opgelucht: 'Het is weer rustig buiten'

Na weken van overlast door harde knallen van vuurwerk, intimidaties en zelfs geweld door jongeren in Raamsdonksveer, melden buurtbewoners dat het nu eindelijk weer rustig is. De sfeer in de wijk is veranderd en de angst die lange tijd in de lucht hing, lijkt af te nemen.

“Het was echt extreem", zegt een van de buurtbewoners. “Het was net alsof er af en toe bommen afgingen. Ik durfde ’s avonds niet meer naar buiten. Maar nu is het heerlijk, ik kan weer gewoon naar buiten.” Ook andere bewoners delen een gevoel van opluchting: “Het is nu rustig. De knallen zijn weg. Ik durf weer buiten te komen, en dat is een enorm verschil.” De overlast begon enkele weken geleden met jongeren die vuurwerk afstaken, maar al snel escaleerde de situatie. Buurtbewoners voelden zich geïntimideerd, vooral door de harde geluiden en het gedrag van de jongeren, die soms vuurwerk richting mensen gooiden. Een vrouw die de jongeren aansprak kreeg klappen.

"We moesten ingrijpen om de rust terug te brengen."

Het zorgde voor veel onrust in de wijk, en sommigen voelden zich zelfs onveilig in hun eigen buurt. "De harde knallen gaven me echt schrik. Het was zo intens dat ik gewoon niet meer naar buiten durfde", zegt een man die de situatie als 'best intimiderend' beschrijft. De situatie leidde tot ingrijpen van de burgemeester van Geertruidenberg, Madeleine van Toorenburg. Nadat de overlast escaleerde, werd er extra gesurveilleerd in de wijk Baksweer. De burgemeester besloot een noodverordening in te stellen. In een groot deel van de wijk mochten jongeren niet in groepjes bij elkaar komen. Dit, in combinatie met een vuurwerk- en alcoholverbod, bleek effectief. "We moesten ingrijpen om de rust terug te brengen", aldus de burgemeester.

"Ik wil dat je nu naar huis komt."

Volgens Van Toorenburg was het incident met de mevrouw die haar hond uitliet en door de jongeren werd lastiggevallen de druppel die de emmer deed overlopen. "Toen we zagen dat er ook zwaar vuurwerk werd afgeschoten, wat zelfs levensgevaarlijk was, hebben we direct gehandeld." Er werd daarbij ook een brief gestuurd naar de ouders van de jongeren die betrokken waren bij de overlast, met de boodschap dat zij hun verantwoordelijkheid moesten nemen. "We hoorden al een moeder tegen haar kind zeggen in de telefoon: 'Ik wil dat je nu naar huis komt. Ik ben er helemaal klaar mee.' Dit gaf ons aan dat er serieus wat aan de hand was. Ouders beseffen vaak niet dat hun kinderen met gevaarlijk vuurwerk bezig zijn, wat soms zelfs levensbedreigend kan zijn", zegt de burgemeester.

"Als het nodig treden we weer stevig op."