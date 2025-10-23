Bellende vrachtwagenchauffeur krijgt cel: bromfietser (25) doodgereden

Een dodelijk ongeluk eind november 2023 in Oosterhout is te wijten aan een vrachtwagenchauffeur. Hij was afgeleid omdat hij constant met zijn telefoon bezig was. De chauffeur, een man van 31 uit Waalwijk, kreeg donderdag van de rechtbank in Breda een gevangenisstraf van een half jaar. Ook raakt hij voor drie jaar zijn rijbewijs kwijt.

Bij het ongeluk op de Statendamweg in Oosterhout kwam een man van 25 uit deze plaats om het leven. Hij werd op zijn bromfiets aangereden. Volgens de rechter heeft de man uit Waalwijk onvoorzichtig en onoplettend gereden. Voordat hij linksaf wilde slaan, heeft hij amper of niet gelet op het andere verkeer. Hij is de linkerrijbaan van de Statendamweg opgereden en een fietspad overgestoken zonder vaart te minderen. Hierbij werd de bromfietser geraakt. Videobellen tijdens rellen

Twee weken geleden, tijdens de zitting, maakte de officier van justitie al duidelijk dat de trucker zijn aandacht langere tijd niet op het verkeer en de weg had gehouden, omdat hij aan het videobellen was. Ongeveer een minuut voordat het ongeval gebeurde, had hij nog een WhatsAppbericht gestuurd. Ook had hij haast omdat een bedrijf waar hij naartoe op weg was snel zou sluiten.

Volgens de officier van justitie is sprake van zeer ernstige schuld, ook omdat de bestuurder voorrang had moeten verlenen. Hij voegde eraan toe dat van beroepschauffeurs, en zeker die van vrachtwagens, mag worden verwacht dat zij zich extra bewust zijn van de gevaren die wegverkeer met zich meebrengt. De advocaat van de bestuurder was het totaal niet eens met de officier. Van haastig gedrag was geen sprake, omdat zijn cliënt wist dat er nog een collega van hem bij het bedrijf was waar hij moest lossen. Ook kan hij geen verband leggen tussen zijn belgedrag en zijn rijgedrag.



‘Opeenstapeling van fouten’

De rechter denkt er anders over: “Bij aandachtig en oplettend rijden en kijken had verdachte de brommer van het slachtoffer op dat moment ook moeten zien.” De verklaring van de Waalwijker, dat hij op dat moment goed zou hebben gekeken, ging er bij de rechtbank niet in. Die spreekt van een ‘opeenstapeling van fouten’. Justitie eiste een halfjaar cel en vijf jaar rijontzegging. De advocaat hoopte dat zijn cliënt ervan af kwam met een voorwaardelijke rijontzegging, omdat hij het rijbewijs nodig heeft voor zijn werk. Ook heeft het ongeluk hem niet onberoerd gelaten en wilde hij het gesprek aangaan met nabestaanden. 'Bloei van zijn leven'

De rechter tilde er zwaar aan dat het slachtoffer net 25 jaar oud was, ‘in de bloei van zijn leven’ en dat de nabestaanden verder moeten leven met dit onherstelbaar leed. Ook wordt het de Waalwijker aangerekend dat hij zich tijdens het proces laks had opgesteld. De rechtbank heeft er bovendien geen vertrouwen in dat hij sinds het ongeluk voorzichtiger op de weg is geworden. De Waalwijker zegt dat hij tijdens het rijden blijft (beeld)bellen. Mede om die reden mag hij drie jaar niet achter het stuur zitten. Politie en ambulances waren snel ter plaatse, maar vergeefs voor het slachtoffer:

