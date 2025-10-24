Jonge vrouw 's nachts verkracht en mishandeld: cel en tbs

Een jonge vrouw is eind januari 2024 verkracht in Ommel en mishandeld in het Limburgse Beesel. Haar toenmalige vriend, een man van 36 uit Helmond, kreeg vrijdag van de rechtbank in Den Bosch vier jaar gevangenisstraf. Ook is hem tbs met dwangverpleging opgelegd en moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 10.000 euro betalen.

De dader, Dennis B., heeft volgens de rechter dringend behandeling nodig om herhaling te voorkomen. Hij heeft psychiatrische stoornissen en was begin vorig jaar tijdelijk op vrije voeten in afwachting van een ander proces. Ook was het niet de eerste keer dat hij voor mishandeling en verkrachting is veroordeeld. Seksuele uitbuiting

In juli kreeg B. twee jaar cel voor zijn aandeel in het seksueel uitbuiten van kwetsbare vrouwen. Met vier andere mannen en vrouwen uit onder meer Eindhoven dwong hij hun slachtoffers tot illegale prostitutie. B. ging nog een stapje verder: hij mishandelde twee vrouwen en verkrachtte een van hen. In de zaak waarin de rechter vrijdag uitspraak deed, schuwde de Helmonder geweld evenmin. Midden in de nacht mishandelde hij zijn vriendin op een afgelegen plek in het Limburgse Swalmen. Ook bedreigde hij haar en werd ze uitgescholden.