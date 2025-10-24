Jonge vrouw 's nachts verkracht en mishandeld: cel en tbs
De dader, Dennis B., heeft volgens de rechter dringend behandeling nodig om herhaling te voorkomen. Hij heeft psychiatrische stoornissen en was begin vorig jaar tijdelijk op vrije voeten in afwachting van een ander proces. Ook was het niet de eerste keer dat hij voor mishandeling en verkrachting is veroordeeld.
Seksuele uitbuiting
In juli kreeg B. twee jaar cel voor zijn aandeel in het seksueel uitbuiten van kwetsbare vrouwen. Met vier andere mannen en vrouwen uit onder meer Eindhoven dwong hij hun slachtoffers tot illegale prostitutie. B. ging nog een stapje verder: hij mishandelde twee vrouwen en verkrachtte een van hen.
In de zaak waarin de rechter vrijdag uitspraak deed, schuwde de Helmonder geweld evenmin. Midden in de nacht mishandelde hij zijn vriendin op een afgelegen plek in het Limburgse Swalmen. Ook bedreigde hij haar en werd ze uitgescholden.
Daarna heeft hij haar telefoon afgepakt en zijn ze in zijn auto naar een afgelegen plek in Ommel gereden. De vrouw was bang dat ze zou worden vermoord. "Ik zag daar water en ik dacht hij gaat me kopje onder duwen", verklaarde ze later tegen de politie.
Dat bleef haar bespaard, wel moest haar broek uit en werd ze op de motorkap van de wagen gepenetreerd. Daarna moest ze hem in de auto met de mond bevredigen. Ondertussen filmde hij alles met zijn telefoon.
In paniek ontsnapt
B. was naar Ommel gereden om in de buurt de volgende ochtend mee te helpen bij het opbouwen van de markt. Nadat de vrouw in de auto wakker was geworden, slaagde ze erin om te ontsnappen. In paniek belde ze bij huizen in de buurt aan; pas bij een vierde poging werd ze binnengelaten. De bewoner zou later verklaren dat ze hevig geëmotioneerd was, zo erg zelfs dat ze het telefoonnummer van haar moeder niet kon zeggen. Haar telefoon had ze in de auto achtgelaten.
De man bracht haar naar haar stiefvader. Ook die had snel in de gaten dat zijn stiefdochter een nachtmerrie achter de rug had.
'Seks was vrijwillig'
B. heeft toegegeven dat ze seks hebben gehad, maar ook dat dit op vrijwillige basis gebeurde. Zijn advocate deed er nog een schepje bovenop door het slachtoffer van leugens te betichten, omdat de man niet verder wilde met de relatie.
De rechter wees beide verweren van de hand, onder meer omdat het slachtoffer gewond was geraakt: “De man heeft zich enkel en alleen laten leiden door zijn eigen frustraties en behoeftebevrediging en heeft zich niet bekommerd om de wil en de gevoelens van het slachtoffer.” Zij ondervindt nog altijd veel psychische klachten door wat haar is aangedaan, zo vertelde haar moeder twee weken geleden tijdens de zitting.