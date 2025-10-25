Brand bij composthal industrieterrein Moerdijk zorgt voor flinke rookwolken

Bij een compostbedrijf op industrieterrein Moerdijk heeft een brand gewoed. De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse om de brand te bestrijden. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Er was een dikke rookwolk te zien. Rond kwart voor drie is er al veel minder rook. De brandweer controleert of er nog laatste vuurhaarden zijn. De gevolgen voor de omgeving zijn beperkt.

Het bedrijf CNC Grondstoffen aan de Orionweg maakt compost voor champignonkwekers. De brand is in een transporthal, waar een lange transportband staat. Er is niemand meer in het gebouw. De brand begon rond kwart over één. Het treinverkeer op de naastgelegen goederenspoorlijn was stilgelegd. Brandweerwagens vanuit de hele regio zijn opgeroepen om naar de brand te gaan. Ze zijn niet alleen gekomen voor het blussen, maar ook om te zorgen voor de watertoevoer. Het gebouw wordt geventileerd.

"Brandweer was al in de buurt."

Eerder riep de brandweer op om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten. Volgens een woordvoerder is dat niet meer nodig. "Door de harde wind kan de rook zich snel verspreiden", Marieke van Wijk van de veiligheidsregio. De brandweer was heel snel ter plaatste. "Toeval is geen toeval", zegt Van Wijk. "Brandweerlieden van de kazerne op het industrieterrein waren aan het oefenen. Ze zagen de zwarte rook al uit het dak van de hal komen voordat ze de melding kregen."

"We waren nog aan het produceren."

Volgens hoofd productie van CNC Johan Heesterbeek ontstond de brand in een grote werkhal van honderdvijftig bij honderd meter met twee verdiepingen. Op de bovenste etage loopt een transportband waar normaal geen mensen werken. In de hal wordt paarden- en kippenmest verwerkt tot compost voor de champignonteelt. “We waren nog aan het produceren, maar eigenlijk al in de afrondingsfase,", vertelt de medewerker. Op dat moment waren er zo’n twintig mensen aan het werk op het terrein, van wie tien in de hal waar de brand uitbrak. “Zij werkten op de begane grond, dus een verdieping onder de plek waar het vuur begon.” Alle medewerkers van het bedrijf zijn naar huis gestuurd.

De brand is in een transporthal waar een lange transportband staat (foto: Eva de Schipper)

