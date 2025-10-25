Zwarte rook bij brand composteerbedrijf, ramen en deuren dicht

Bij een compostbedrijf op industrieterrein Moerdijk woedt een brand. De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse om de brand te bestrijden. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Er was een dikke rookwolk te zien. Rond kwart voor drie is er al veel minder rook. De veiligheidsregio adviseert omwonenden om hun ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen. De rook trekt over A17 richting Zevenbergen en Langeweg.

Het bedrijf CNC Grondstoffen aan de Orionweg maakt compost voor champignonkwekers. De brand is in een transporthal, waar een lange transportband staat. Er is niemand meer in het gebouw. De brand begon rond kwart over één. Het treinverkeer op de naastgelegen goederenspoorlijn is stilgelegd.

Brandweerwagens vanuit de hele regio zijn opgeroepen om naar de brand te gaan. Ze zijn niet allen opgeroepen voor het blussen, maar ook om te zorgen voor de watertoevoer. Het gebouw wordt geventileerd. Johan Heesterbeek, hoofdproductie bij CNC, zegt dat de bandweer heel snel ter plaatse was. Ze waren in de buurt aan het oefenen en zagen de rook al.

Volgens een medewerker van het bedrijf ontstond de brand in een grote werkhal van honderdvijftig bij honderd meter met twee verdiepingen. Op de bovenste etage loopt een transportband waar normaal geen mensen werken. In de hal wordt paarden- en kippenmest verwerkt tot compost voor de champignonteelt.

“We waren nog aan het produceren, maar eigenlijk al in de afrondingsfase,", vertelt de medewerker. Op dat moment waren er zo’n twintig mensen aan het werk op het terrein, van wie tien in de hal waar de brand uitbrak. “Zij werkten op de begane grond, dus een verdieping onder de plek waar het vuur begon.”

Alle medewerkers van het bedrijf zijn naar huis gestuurd.