Van graan tot groene stroom: deze molen wekt z’n eigen energie op

De wieken van molen De Arend in Wouw draaien niet alleen meer voor het malen van graan. Dankzij een slimme aanpassing wekt de historische molen uit 1811 nu ook zelf elektriciteit op. "Het is geweldig om te zien", vertelt molenaar Marijn Kaufmann trots. "Elke keer dat de molen draait, wekt hij stroom op. We zijn nu helemaal energieneutraal."

"In de molen hebben we een 15 kilowatt permanent magneetgenerator geplaatst", legt Kaufmann uit. Die wordt aangedreven door de oude aandrijving waar vroeger een elektromotor op zat. "Vroeger gebruikten we die motor om de molen te laten draaien als er geen wind was. Nu doen we het precies andersom: de wind laat de molen draaien, en de molen wekt stroom op. Hij staat lekker stroom op te wekken. Hoe harder het waait, hoe meer energie we krijgen." Met de installatie van de generator is De Arend volledig energieneutraal geworden. Alle verlichting, de verwarming van het bijgebouw en zelfs de klimaatbeheersing van het molenwinkeltje draaien nu op eigen stroom. "Vooral in de winter is dat een voordeel", zegt Kaufmann. "Dan levert de molen meer op dan zonnepanelen ooit zouden doen."

"We zijn er zeven jaar mee bezig geweest."

De molenaar verwacht dat de molen op jaarbasis zo’n 5000 kilowattuur gaat opwekken – vergelijkbaar met het jaarverbruik van een groot gezin. "Dat is genoeg om alles hier draaiende te houden. Terugleveren aan het net doen we niet, want daar moeten we juist voor betalen."

Molenaar Marijn Kaufmann bij de generator (foto: Shalom Zeefuik).

Het project was geen kwestie van even een generator aansluiten. Kaufmann: "We zijn er zeven jaar mee bezig geweest. Vooral het vinden van geld en sponsors was een uitdaging. En technisch kwam er meer bij kijken dan we dachten. Maar sinds maart draait de proefinstallatie goed." De molen blijft zijn traditionele functie houden: graan malen. "Maar als we niet malen, draait hij vaak toch. En nu gaat die energie niet meer verloren. Dat voelt fantastisch." Dat een molen z’n eigen stroom opwekt, is uniek. "Er zijn in Nederland maar een paar molens die dit doen", zegt Kaufmann. "En in Brabant zijn wij de eerste die het op deze manier aanpakken. Dat maakt het extra bijzonder." Voor Kaufmann is het project ook persoonlijk. "Mijn eerste woordje was draaien", lacht hij. "Ik zat als kind al voor de wasmachine te kijken. Molens hebben me altijd gefascineerd. Dat ik nu mijn eigen molen zie draaien én stroom zie opwekken, dat is gewoon prachtig."