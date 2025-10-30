Visueel beperkte VVD'er Daan de Kort weer de Kamer in

De visueel beperkte Daan de Kort uit Eindhoven is opnieuw welkom in de Tweede Kamer. Hij stond als nummer twintig op de kieslijst van de VVD. Volgens de laatste prognose heeft die partij 22 zetels gehaald. ''Ik zei het al, ik had er blind vertrouwen in'', reageert de politicus.

De peilingen zagen er voor de VVD niet al te best uit. In 2023 haalde de partij 24 zetels. Volgens de laatste prognose heeft ze er dus twee verloren. Maar het zijn er genoeg om De Kort nog een keer de Kamer in te sturen.

Volgens de Eindhovenaar was het zeker spannend, maar hij is blij met de uitslag. "We hebben een heel mooie uitslag neergezet. Ik wil heel veel dank uitspreken naar alle kiezers, zeker ook in Brabant. Ook naar de mensen van het campagneteam. Echt ontzettend gaaf."

Credits voor Dilan

De Kort is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Dat hij nu opnieuw de Kamer in mag, heeft hij aan VVD-leider Dilan Yesilgöz te danken, zegt hij zelf. "Ze kreeg veel kritiek en is maar door gegaan. Dankzij haar heb ik het gered. Ze heeft echt als een leeuw gevochten. We hebben met het hele team een prestatie neergezet, maar alle credits zijn voor Dilan.''

Parlementaire enquêtecommissie Corona

De Eindhovense politicus kan nu verder met zijn werk voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die is opgericht om terug te blikken op de coronaperiode en de rol van de Tweede Kamer daarin. De Kort is voorzitter van de commissie. "Het was een ingrijpende periode. We moeten daar echt van leren, zodat we beter voorbereid zijn bij een volgende pandemie of langdurige crisis. Dat karwei wilde ik heel graag afmaken en dat kan ik nu doen," zegt De Kort.

Stemmen met visuele beperking

Woensdag liet De Kort aan Omroep Brabant zien hoe je in het gemeentehuis in Eindhoven kon stemmen met een visuele beperking. Dit gebeurde in een speciaal stemlokaal met een brailleboek en een koptelefoon met audio-ondersteuning, waar blinden en slechtzienden via een geleidenpad naar toe werden gestuurd. De Kort stemde daar op zichzelf. "Het begint bij vertrouwen in jezelf", zei hij.