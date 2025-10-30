Man die agenten aanreed, parkeerde auto in alle rust: 'Echt bizar'

De man die woensdag met zijn auto twee politiewagens en twee agenten op een motor ramde, heeft zijn wagen daarna in alle rust op de Zevensprong in Best geparkeerd. Op camerabeelden is te zien hoe hij uiterst kalm achteruit rijdend zijn auto in een vak plaatst, andere kleren aantrekt en met een tas voor zijn gezicht wegloopt. “Te bizar voor woorden”, zeggen buurtbewoonsters.

De man werd door de politie achtervolgd, omdat hij in Geldrop was opgemerkt met een gestolen Ford Fiesta met Duits kenteken. Tijdens de achtervolging reed de bestuurder twee motoragenten en twee politiewagens aan bij knooppunt Batadorp op de A2. Twee motoragenten raakten zwaargewond. Ze zijn buiten levensgevaar en worden behandeld aan hun verwondingen, zo meldt de politie. De verdachte is nog steeds op de vlucht. Miranda kwam woensdagavond rond halfelf thuis in Best van haar werk toen ze werd tegengehouden. “Ik kon er niet door, er stonden veel politie- en brandweerwagens. Ik moest mijn auto achterlaten en onder begeleiding van een agent kon ik naar huis lopen. Ik heb de vluchtwagen niet gezien, die stond onder een tent en bovendien was er een hoop rumoer.”

Haar woning staat tegenover de plek waar de voortvluchtige zijn auto had geparkeerd. “De politie is ook bij mij aan de deur geweest met de vraag of ik camerabeelden had. Laten we nu net een dag eerder het abonnement verlengd hebben. Daardoor kon ik zien dat er een man op zijn gemak de straat in kwam rijden. Daarna parkeerde hij zijn auto, stopte hij en haalde hij iets uit zijn wagen. Vervolgens deed hij een hoodie (trui met een capuchon, red.) aan over zijn kleren en liep rustig weg, zonder dat hij zich iets aantrok van mensen die passeerden. Misschien was het meer opgevallen wanneer hij harder had gelopen, ik heb daar geen ervaring mee.”

Pas later die avond hoorde Miranda wat die bestuurder had veroorzaakt. Ze moest er wel even van bijkomen. “Heel heftig, al wisten agenten me te melden dat de twee collega’s die zwaargewond waren geraakt, niet meer in levensgevaar waren. Het is te hopen dat ze er goed bovenop komen.” ”Dat die veroorzaker dan op zijn gemak hier heeft geparkeerd en gelopen, dat is toch bizar? Of hij hier uit de buurt komt? Ik heb geen idee. Ik had na mijn werk de dag relaxed willen afsluiten, maar kon pas rond halftwee gaan slapen. Maar goed, als je kunt helpen, dan moet je dat te allen tijde doen. Ik heb de beelden afgestaan aan de politie en hoop dat ze hem snel kan oppakken.”

"Het is hier wild west Best, denk ik wel eens."

Ook buurtgenote Anita stond te kijken van de manier waarop de man zich rond halfacht die avond zo ogenschijnlijk onschuldig door haar wijk heeft bewogen. Ze zag het op beelden van haar eigen deurbelcamera. “Ik ken hem niet, anders had ik het meteen bij de politie gemeld. Het is hier wild west Best, denk ik wel eens. Het is echt niet leuk wat die man heeft aangericht. En dan loopt hij daarna zo rustig hier door onze buurt. Dan vraag je je toch af: hoe kan het?”



Een politiewoordvoerder noemt het ‘natuurlijk ook ongekend’ hoe de man zijn auto heeft achtergelaten. “En dan moet je weten dat tegelijkertijd in een ziekenhuis twee zwaargewonde collega’s worden behandeld…”.

Miranda vlakbij de parkeerplaats waar de vluchtwagen stond (foto: Omroep Brabant).

Anita doet voor hoe de man met een tas voor zijn gezicht wegliep (foto: Omroep Brabant).

Er werd een tent gezet om de vluchtauto van binnen en buiten te kunnen onderzoeken: