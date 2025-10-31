Frans mag scootmobiel niet meer op galerij zetten, anders krijgt hij boete

Frans van Poppel (85) uit Tilburg mag zijn scootmobiel niet meer op de galerij van zijn flat parkeren. Dat heeft de rechtbank besloten. Gaat hij toch weer de fout in, dan moet hij een boete betalen.

TBV Wonen zei al meerdere keren bij haar huurder op gesprek te zijn geweest, maar telkens liep dat op niets uit. Frans blééf de scootmobiel bij zijn voordeur parkeren. Beneden bij de flat is er een geschikt parkeervak maar dat was volgens Frans te ver lopen. Hij zag simpelweg geen andere optie.

Het besluit volgt bijna drie weken nadat Frans in de rechtbank moest verschijnen. Zijn verhuurder TBV Wonen had een zaak tegen hem aangespannen. Reden: Frans zet zijn scootmobiel altijd op de galerij, maar dat mag niet. Het is volgens de corporatie te gevaarlijk, omdat de scootmobiel een 'brandgevaarlijk object' is.

Toch uitspraak

De rechter snapte de overwegingen van beide partijen. Ze kwam met een idee: wat als Frans zijn scootmobiel gewoon ín zijn woning zou parkeren? Volgens de bewoner was dat iets omslachtiger, maar kon het wel. Zo leek de zaak snel opgelost.

Toch volgt er nu een uitspraak. Als een soort stok achter de deur, zodat de gemaakte afspraken ook echt worden nagekomen. De rechtbank in Tilburg stelt dat als Frans zich niet aan de afspraak houdt, hij elke dag dat hij de fout ingaat 50 euro moet betalen. Dat bedrag mag oplopen tot maximaal 1500 euro.

Scootmobiel weghalen

Mocht het maximale bedrag zijn bereikt, dan mag TBV Wonen de scootmobiel weghalen. De kosten daarvoor moet Frans dan betalen. Ook de proceskosten van bijna zeshonderd euro zijn voor de rekening van de bewoner.

De vriendin van Frans die bij de rechtszaak aanwezig was, laat weten dat Frans zich bij de uitspraak neerlegt en dat hij de kwestie verder achter zich wil laten.