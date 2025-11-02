Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Man (40) raakt gewond bij steekpartij, verdachte gaat er vandoor

Vandaag om 00:01 • Aangepast gisteren om 23:49
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
23:49

Man (40) raakt gewond bij steekpartij, verdachte gaat er vandoor

Er heeft zondagavond een steekpartij plaatsgevonden aan de Smalleweg in Beek en Donk. Een 40-jarige man raakte gewond aan zijn zij.

Foto Harrie Grijseels/Persbureau Heitink
