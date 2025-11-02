Advertentie
112-nieuws: Man (40) raakt gewond bij steekpartij, verdachte gaat er vandoor
Vandaag om 00:01 • Aangepast gisteren om 23:49
nl
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
23:49
Man (40) raakt gewond bij steekpartij, verdachte gaat er vandoor
Er heeft zondagavond een steekpartij plaatsgevonden aan de Smalleweg in Beek en Donk. Een 40-jarige man raakte gewond aan zijn zij.
Advertentie
Advertentie