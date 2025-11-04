Navigatie overslaan
Explosieven in weiland gevonden

Vandaag om 11:11 • Aangepast vandaag om 12:18
In een weiland in Knegsel zijn explosieven gevonden. Volgens agenten zijn het drie bommen van 500 kilo uit de Tweede Wereldoorlog. Het gebied rondom de explosieven is afgezet.
Marieke Smid & Noël van Hooft

De bommen werden gevonden tijdens graafwerkzaamheden. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is in het weiland aanwezig en laten de bommen voor nu liggen: ze worden op een later moment weggehaald.

De explosieven kwamen tevoorschijn tijdens graafwerkzaamheden die werden gedaan voor het aanleggen van een leiding. Er was al een gespecialiseerd bedrijf bij de werkzaamheden aanwezig, omdat op het terrein meer bommen zouden liggen.

De werkzaamheden liggen nu stil, want de boringen veroorzaken te veel trillingen.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
