Geen celstraf voor chauffeur die zanger Rob Janszen doodreed

In september 2023 vierde Rob Janszen uit Den Bosch nog zijn tienjarig huwelijk. Een maand later overleed de 66-jarige zanger en componist aan de verwondingen van een verkeersongeluk in zijn woonplaats. De veroorzaker van het ongeval, de 49-jarige Mohamed Al S., kreeg dinsdag van de rechtbank in Den Bosch de maximale taakstraf van 240 uur. Ook raakt hij voor een jaar zijn rijbewijs kwijt. Tegen S. was drie maanden cel geëist.

'Voorrang moeten verlenen' Het ongeluk gebeurde op donderdag 5 oktober 2023 op de Haverlij in Den Bosch. Janszen reed op een snorfiets toen S., die in een witte bestelbus zat, hem van de weg reed. De pakketbezorger had voorrang moeten verlenen, maar stak zonder te stoppen vanaf de Zwaenenstede het fietspad over naar de Haverlij.

Het is de vraag of en wanneer de geboren Syriër de straf daadwerkelijk zal uitvoeren. Twee weken geleden verscheen hij niet op de zitting en was onduidelijk of hij nog in Nederland verblijft. Zijn advocaat was, net als deze dinsdag, ook afwezig.

Een getuige vertelde in de rechtbank dat hij Janszen door de lucht had zien vliegen en dat de bestuurder van de bestelbus niet eens uitstapte om het slachtoffer te helpen. De getuige had de witte bus eerder al zien naderen — met zo’n vaart dat hij besloot zelf te wachten om hem voor te laten gaan.

'Extra pijnlijk verlies'

Volgens de rechter heeft S. zo onvoorzichtig en onoplettend gereden dat hij schuldig is aan het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De rechtbank sprak van een 'ingrijpend verlies' voor de nabestaanden, die hun man, vader en opa door zo’n ongeval moeten missen. Janszen overleed aan de ernstige verwondingen die hij aan zijn hoofd had opgelopen, hij lag enige weken in coma.

De uitspraak kwam extra pijnlijk aan, omdat S. tot aan het einde volhield dat niet hij, maar Janszen hem voorrang had moeten geven. De rechter rekende het hem bovendien aan dat hij tijdens de zitting verstek liet gaan. 'Positief' was volgens de rechtbank wel dat S. niet eerder voor een verkeersovertreding was veroordeeld.

Ben jij geïnteresseerd in nog meer bijzondere rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.