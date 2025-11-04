Hoax: agenten en buurtapps waarschuwen voor niet bestaande volkstellers

Op sociale media zingen in het hele land waarschuwingen rond over rondtrekkende dieven die aanbellen met de mededeling dat ze van het ‘Nationaal Instituut voor Statistiek en Volkstelling’ zijn. Ook wijkagenten delen deze waarschuwing. De politie zegt na vragen 'geen meldingen te hebben gehad van zulke rondtrekkende volkstellers'.

Hoe het kan dat agenten deze waarschuwing ook via sociale media deelden, verklaart een politiewoordvoerder desgevraagd als volgt: “Dat is gedaan met de allerbeste bedoelingen. Het is altijd goed om alert te zijn.”

De berichten over deze niet-bestaande fraudeurs verschenen in diverse preventie-apps om wijkbewoners te waarschuwen, onder meer in de gemeenten Tilburg, Eindhoven, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Rosmalen.

Wijkagenten deelden waarschuwing

Ook verschillende wijkagenten in Brabant deelden de waarschuwing. In De Groote Wielen in Rosmalen zouden de oplichters zogenaamd briefpapier van het ministerie van Binnenlandse Zaken bij zich hebben, meldde de wijkagent via sociale media. Volgens dat bericht zouden de personen vragen om identiteitsbewijzen te bekijken en vingerafdrukken af te nemen voor een zogenaamde volkstelling.

De politie-eenheid Groene Beemden (actief in Tilburg, Oisterwijk en Hilvarenbeek) schreef op Instagram dat de oplichters daar op vergelijkbare wijze te werk zouden gaan. Ze probeerden zogenaamd bij mensen binnen te komen en zouden ook foto’s van ID’s willen maken.

'Deze groep oplichters bestaat niet'

“Trap niet in deze oplichting”, waarschuwden de agenten destijds. “Het enige officiële instituut voor statistiek in Nederland is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), en dat vraagt nooit om een ID of vingerafdruk. Het advies is om direct 112 te bellen als de oplichters voor je deur staan.”

Niet alleen in Brabant kregen inwoners de waarschuwing te zien in buurtapps en op sociale media: in heel Nederland dook deze melding op. Voor de duidelijkheid: deze groep oplichters bestaat niet.