Hoax: preventieapps en agenten waarschuwen voor frauderende volkstellers

De politie waarschuwt voor fraudeurs die zich voordoen als medewerkers van het zogenoemde ‘Nationaal Instituut voor Statistiek en Volkstelling’. Ze willen vingerafdrukken van inwoners afnemen of identiteitsbewijzen inzien, maar doe dat niet, zeggen agenten.

De meldingen over de fraudeurs zijn binnengekomen uit onder meer de gemeenten Tilburg, Oisterwijk en Hilvarenbeek, en uit de wijk De Groote Wielen in Rosmalen.

In De Groote Wielen zouden de oplichters zogenaamd briefpapier van het ministerie van Binnenlandse Zaken bij zich hebben, meldt de wijkagent via sociale media. De fraudeurs vragen inwoners om hun identiteitsbewijs te tonen en een vingerafdruk af te geven voor een zogenaamde volkstelling.

Trap er niet in

De politie-eenheid Groene Beemden (actief in Tilburg, Oisterwijk en Hilvarenbeek) zegt via Instagram dat de oplichters daar grotendeels hetzelfde te werk gaan. Ze proberen bij mensen binnen te komen en zouden ook foto’s van ID’s willen maken.

Trap niet in deze oplichting, waarschuwen de agenten. Het enige officiële instituut voor statistiek in Nederland is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), en dat voert dit soort onderzoeken al jaren uitsluitend online uit. Het advies is om direct 112 te bellen als de oplichters voor je deur staan.