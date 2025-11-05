'Man die werd opgepakt voor zedenmisdrijf is zwemleraar'

De 44-jarige man uit de gemeente Meierijstad die vorige week dinsdag werd aangehouden voor een zedenmisdrijf, is een medewerker van de gemeente. Daarover is de gemeenteraad onlangs geïnformeerd door de burgemeester. Bronnen melden aan Omroep Brabant dat het gaat om een zwemleraar van zwembad De Neul in Sint-Oedenrode.

De burgemeester heeft de gemeenteraad afgelopen week laten weten dat een medewerker van de gemeente is opgepakt voor een zedenmisdrijf, weet Omroep Brabant. De gemeente is eigenaar van het zwembad.

Bezorgde ouders die aankloppen bij het zwembad, worden direct doorverwezen door het zwembad naar de gemeente. Het is nog onduidelijk waar het zedendelict zelf heeft plaatsgevonden of om wat voor soort misbruik het gaat.

Volgens inwoners van Sint-Oedenrode komt de man uit die plaats. Hij zou daar actief zijn in het vrijwilligersleven.

Arrestatie

De man werd in zijn eigen huis opgepakt. Waar de man precies van wordt verdacht, kon de politie na de arrestatie niet zeggen. Ook wilde de politie vorige week niet zeggen uit welke plaats in de gemeente Meierijstad de man afkomstig is.

De man zit vast en wordt verhoord. Vrijdag is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.