112-nieuws: Vrachtwagen kantelt: A58 afgesloten en verkeer moet omrijden • Brand in appartement op zesde etage, evacuatie omwonenden

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:21 Vrachtwagen kantelt: A58 afgesloten en verkeer moet omrijden De snelweg A58 is tussen knooppunt De Stok en Roosendaal de hele ochtend in de richting van Breda dicht. Dit verwacht Rijkswaterstaat. Lees verder De A58 is bij Roosendaal in de richting van Breda voorlopig dicht (foto: Rijkswaterstaat).

06:06 Brand in appartement op zesde etage, evacuatie omwonenden De brandweer heeft woensdagavond snel ingegrepen bij een woningbrand op de zesde verdieping van een appartementencomplex aan de Antwerpenstraat in Breda. Bewoners van woningen in de buurt van het appartement waar het vuur woedde, werden uit voorzorg tijdelijk geëvacueerd. Lees verder De brandweer in actie (foto: Perry Rovers/Persbureau Heitink).