LIVEBLOG

112-nieuws: Vrachtwagen kantelt: A58 afgesloten en verkeer moet omrijden • Brand in appartement op zesde etage, evacuatie omwonenden

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:21
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Redactie

06:21

Vrachtwagen kantelt: A58 afgesloten en verkeer moet omrijden

De snelweg A58 is tussen knooppunt De Stok en Roosendaal de hele ochtend in de richting van Breda dicht. Dit verwacht Rijkswaterstaat.

De A58 is bij Roosendaal in de richting van Breda voorlopig dicht (foto: Rijkswaterstaat).
06:06

Brand in appartement op zesde etage, evacuatie omwonenden

De brandweer heeft woensdagavond snel ingegrepen bij een woningbrand op de zesde verdieping van een appartementencomplex aan de Antwerpenstraat in Breda. Bewoners van woningen in de buurt van het appartement waar het vuur woedde, werden uit voorzorg tijdelijk geëvacueerd.

De brandweer in actie (foto: Perry Rovers/Persbureau Heitink).
05:59

Schietpartij in woonwijk: arrestatieteam valt flatwoning binnen

Een zwaarbewapend arrestatieteam is rond middernacht een flatwoning aan de Corellistraat in Tilburg-Noord binnengevallen. Een dag eerder vlogen in de buurt kogels in het rond en raakten twee mannen gewond. Auto's, muren, huizen en bergingen werden geraakt. Of de inval hiermee te maken heeft, is niet bekend.

Leden van een arrestatieteam maken zich klaar een flatwoning binnen te vallen (foto: Persbureau Heitink).
