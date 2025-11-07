Advertentie
112-nieuws: Buurtbewoners boos op agenten vanwege sirenes • Waarschuwing voor dichte mist
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:46
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
06:46
Buurtbewoners boos op agenten vanwege sirenes
Inwoners van Drongelen reageerden vrijdagnacht boos op de politie die met meerdere eenheden afkwam op een melding van een ruzie.
06:27
Waarschuwing voor dichte mist
Het KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist in de provincie. Het weerinstituut heeft voor de periode tot elf uur zaterdagochtend code geel afgegeven.
06:01
Speeltoestel vat vlam, vuur sloeg over van brandende container
Een speeltoestel vatte vrijdagnacht vlam aan het Rondeel in Uden. Het vuur was overgeslagen van een plastic container met inhoud die onder onder de houten glijbaan in brand stond.
05:59
Automobilist gewond bij botsing met politieauto: 'Reed met 150 door stad'
Een automobilist is vrijdagnacht gewond geraakt bij een botsing met een politieauto op de kruising van de Van Wandelenstraat met de Hambakenweg in Den Bosch. De botsing vond rond kwart voor vijf 's nachts plaats.
05:49
Twee gewonden bij steekpartij in huis, verdachte aangehouden
Een man en vrouw zijn vrijdagnacht gewond geraakt in een huis aan het Peelhof in Helmond. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht.
