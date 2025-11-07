Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Buurtbewoners boos op agenten vanwege sirenes • Waarschuwing voor dichte mist

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:46
nl
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:46

Buurtbewoners boos op agenten vanwege sirenes

Inwoners van Drongelen reageerden vrijdagnacht boos op de politie die met meerdere eenheden afkwam op een melding van een ruzie.

Lees verder

Foto: Instagram wijkagenten Altena.
Foto: Instagram wijkagenten Altena.
06:27

Waarschuwing voor dichte mist

Het KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist in de provincie. Het weerinstituut heeft voor de periode tot elf uur zaterdagochtend code geel afgegeven.

Lees verder

Archieffoto: Ab Donker.
Archieffoto: Ab Donker.
06:01

Speeltoestel vat vlam, vuur sloeg over van brandende container

Een speeltoestel vatte vrijdagnacht vlam aan het Rondeel in Uden. Het vuur was overgeslagen van een plastic container met inhoud die onder onder de houten glijbaan in brand stond.

Lees verder

Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
05:59

Automobilist gewond bij botsing met politieauto: 'Reed met 150 door stad'

Een automobilist is vrijdagnacht gewond geraakt bij een botsing met een politieauto op de kruising van de Van Wandelenstraat met de Hambakenweg in Den Bosch. De botsing vond rond kwart voor vijf 's nachts plaats.

Lees verder

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
05:49

Twee gewonden bij steekpartij in huis, verdachte aangehouden

Een man en vrouw zijn vrijdagnacht gewond geraakt in een huis aan het Peelhof in Helmond. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Lees verder

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!