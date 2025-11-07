112-nieuws: Buurtbewoners boos op agenten vanwege sirenes • Waarschuwing voor dichte mist

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:46 Buurtbewoners boos op agenten vanwege sirenes Inwoners van Drongelen reageerden vrijdagnacht boos op de politie die met meerdere eenheden afkwam op een melding van een ruzie. Lees verder Foto: Instagram wijkagenten Altena.

06:27 Waarschuwing voor dichte mist Het KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist in de provincie. Het weerinstituut heeft voor de periode tot elf uur zaterdagochtend code geel afgegeven. Lees verder Archieffoto: Ab Donker.

06:01 Speeltoestel vat vlam, vuur sloeg over van brandende container Een speeltoestel vatte vrijdagnacht vlam aan het Rondeel in Uden. Het vuur was overgeslagen van een plastic container met inhoud die onder onder de houten glijbaan in brand stond. Lees verder Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.

05:59 Automobilist gewond bij botsing met politieauto: 'Reed met 150 door stad' Een automobilist is vrijdagnacht gewond geraakt bij een botsing met een politieauto op de kruising van de Van Wandelenstraat met de Hambakenweg in Den Bosch. De botsing vond rond kwart voor vijf 's nachts plaats. Lees verder Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.