Geen plek meer op markt voor kaas- en visboer: 'Oneerlijke concurrentie'
Waar bij de vaste klanten van de twee marktkramen op het Marktveld onrust en verbolgenheid overheerst, was er bij vishandelaar Thomas Molenaar vooral paniek toen hij hoorde dat zijn vergunning waarschijnlijk niet verlengd werd. "Ik hoorde het vorige week via-via. Ik ben als een speer contact gaan zoeken met de gemeente die pas na dagen wat tekst en uitleg gaf."
De visboer staat al tien jaar iedere zaterdag op Marktveld. De kaasboer verkoopt al 25 jaar iedere vrijdag op diezelfde plek zijn waar. Het is niet zo dat de gemeente deze marktkooplui helemaal kwijt wil. Ze kunnen een plek krijgen elders in Vught waar geen kaas- of viswinkel in de buurt zit.
Beide marktkooplieden hebben een petitie tegen het voornemen van de gemeente klaarliggen voor hun kraam. Die worden ook deze zaterdag gretig ondertekend. De klanten zijn eensgezind: die kramen moeten blijven. "Er is toch ook niet maar één kapper in het centrum van Vught", vraagt een vrouw retorisch.
Ondertussen worden links en rechts handen geschud en goedendag gezegd. "Je ziet het", zegt een andere klant. "Het is hier door die marktkramen gewoon een ontmoetingsplek. Het zorgt voor leven in de brouwerij."
"Hier stond ooit in de winter een ijsbaan en in de zomer was er kermis", begint een andere klant. "Die zijn allemaal weg. Als straks die kramen ook weg moeten, wordt het een dooie bedoening. Vraag me af of de winkeliers daar gelukkig van worden."
Volgende week gaat de gemeente in gesprek met de twee marktkooplieden die op de schopstoel zitten. De gemeente zegt begrip te hebben voor mensen die met vragen rondom het hele gebeuren zitten. 'We hebben een sterk winkelgebied opgebouwd, dankzij ondernemers die hier investeren, banen bieden en bijdragen via onder meer OZB en reclameheffing. Dat willen we zo houden', is te lezen in het statement op de Facebookpagina van de gemeente Vught.
"Vanaf volgende week gaan we met de ondernemers in gesprek om te kijken naar een passende plek, elders in het dorp of de gemeente. Dat doen we zorgvuldig, want we waarderen alle ondernemers die hier actief zijn. Ons doel is helder: een toekomstbestendig en levendig centrum, met ruimte voor vaste winkels én ambulante handel", zo staat ook in het bericht.