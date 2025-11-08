Kaas- en viskraam moeten vertrekken van markt: 'Hoorde het via-via'

Onrust onder de klanten van de vis- en kaasboer in Vught. De gemeente wil dat deze twee marktkramen vertrekken, omdat het oneerlijke concurrentie zou zijn met de kaas- en viswinkel in de buurt. Die winkels hebben hogere kosten en dreigen hierdoor het loodje te leggen. Door de marktkramen te verbieden, wordt leegstand voorkomen, is de gedachte van de gemeente.

Waar bij de vaste klanten van de twee marktkramen op het Marktveld onrust en verbolgenheid overheerst, was er bij vishandelaar Thomas Molenaar vooral paniek toen hij hoorde dat zijn vergunning waarschijnlijk niet verlengd werd. "Ik hoorde het vorige week via-via. Ik ben als een speer contact gaan zoeken met de gemeente die pas na dagen wat tekst en uitleg gaf."

Visboer Thomas dreigt zijn plek in Vught te verliezen (foto: Omroep Brabant)

De visboer staat al tien jaar iedere zaterdag op Marktveld. De kaasboer verkoopt al 25 jaar iedere vrijdag op diezelfde plek zijn waar. Het is niet zo dat de gemeente deze marktkooplui helemaal kwijt wil. Ze kunnen een plek krijgen elders in Vught waar geen kaas- of viswinkel in de buurt zit.

Beide marktkooplieden hebben een petitie tegen het voornemen van de gemeente klaarliggen voor hun kraam. Die worden ook deze zaterdag gretig ondertekend. De klanten zijn eensgezind: die kramen moeten blijven. "Er is toch ook niet maar één kapper in het centrum van Vught", vraagt een vrouw retorisch. Ondertussen worden links en rechts handen geschud en goedendag gezegd. "Je ziet het", zegt een andere klant. "Het is hier door die marktkramen gewoon een ontmoetingsplek. Het zorgt voor leven in de brouwerij."

Klanten zetten hun handtekening tegen het vertrek van de visboer (foto: Omroep Brabant)