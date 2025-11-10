Gigantische knal bij Italiaanse zaak: ‘Maar hier kom je niet binnen'

Een ‘gigantische explosie’, zo omschrijven buurtbewoners de cobra die afging bij een Italiaanse delicatessezaak in Nuenen. Eigenaar Carlo Cannavacciuolo denkt niet aan een aanslag, maar aan een mislukte inbraak. “Twee weken geleden kwamen ze niet binnen, ze hebben het nu met een zwaar explosief geprobeerd.” Hij hoopt dat de daders nu begrijpen dat je niet zomaar binnenkomt.

Bij I Fratelli is een groot gat in de voordeur te zien. De schade eromheen is maandagmiddag opgeruimd. “Ik ga morgen gewoon weer met goede moed verder”, zegt eigenaar Carlo zelfverzekerd. “Ik heb geen vijanden, waarom iemand dit doet is voor mij een groot raadsel.” “Het was een poging tot inbraak, tenminste dat hoop ik”, begint de eigenaar terwijl hij naar zijn voordeur kijkt. “Twee weken geleden hebben ze al geprobeerd het raam in te slaan.” Dankzij gelaagd glas, van een luxe kledingzaak die eerder in het pand zat, kom je niet zomaar binnen. “Beide keren is het ze niet gelukt”, zegt Carlo opgelucht. "Ik denk dat het een paar randmongolen zijn die proberen in te breken."

"Als er brand was ontstaan dan hadden we een groter probleem.”

Iets voor vijf uur werd hij uit bed gebeld door overburen. “Het was een gigantische knal, buurtbewoners lagen in hun bed te schudden”, weet Carlo. “In eerste instantie schrik je, maar uren later is dat wel weggezakt. Ik ben alleen bezorgd voor de bovenburen. Als er brand was ontstaan dan hadden we een groter probleem.”

Foto: Persbureau Heitink.

Wat hij weet dankzij camera’s in de buurt is dat er eerst een gat in het geharde glas werd geslagen. “Daarna is te zien dat er een cobra 6 in het gat wordt gestopt en klinkt er een enorme explosie. Maar het raam klapt er niet uit.” De daders slaan vervolgens in op het raam, maar deze poging om binnen te komen mislukt. “Ze worden gestoord door een fietser en rennen weg.”

"Als iemand denkt ruzie te hebben, mogen ze mij bellen.”

Waarom iemand het op zijn zaak heeft gemunt weet Carlo niet. “Er is geen geld aanwezig en binnen zijn alleen een paar flessen wijn en olie. Het is mij helemaal onduidelijk. Ik heb geen ruzie, geen schulden en geen ontslagen personeel. Als iemand denkt ruzie te hebben, mogen ze mij bellen.” Morgen gaat de delicatessezaak ‘gewoon’ weer open. “Dankzij een hoop lieve mensen is alles opgeruimd en schoon. Maar ik ga nu eerst even op de bank uitrusten van een heftige dag.” Carlo hoopt dat het hierbij blijft: “Ik hoop dat ze nu snappen dat ze hier niet binnen kunnen komen.”