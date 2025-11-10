Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Gezochte auto brandend gevonden: niemand in de buurt

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 05:56
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
05:56

Gezochte auto brandend gevonden: niemand in de buurt

In het buitengebied van Deurne is afgelopen nacht rond halfvier een auto brandend aangetroffen. De wagen werd door de politie gezocht. Het brandende voertuig stond aan de Ommezwanksedijk. Er was niemand in of bij de auto te bekennen.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

