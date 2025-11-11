Door dit stukje authentiek Brabant wordt een streep gezet

Het dorpje Moerdijk dreigt te verdwijnen. Niet door de zee die daar ooit lag. Het zakt ook niet weg in het moeras waar turfstekers later hun zwarte goud omhoog haalden. Het dorpje Moerdijk verdwijnt door de mens. Als het aan B&W van deze gemeente ligt, vertrekken binnen tien jaar alle inwoners. De grond die hierdoor vrijkomt, kan gebruikt worden door de steeds meer uitdijende industrie en elektriciteitsvoorzieningen. Dit vraagt om liefdevolle herinnering aan Moerdijk.

Aan de rand van het Hollands Diep, waar Brabant het water kust, ligt het dorp Moerdijk met 1130 inwoners. Klein, maar met een geschiedenis die grootser is dan de meeste mensen vermoeden. Eeuwenlang was het een plek waar water, handel en oorlog elkaar ontmoetten en waar Brabant langzaam de zee terugwon. Van onbewoonbaar naar strategische oversteekplaats

De naam Moerdijk verwijst naar het moer, het veen dat hier vroeger lag. In de middeleeuwen was dit gebied nog grotendeels drassig en onbewoonbaar. Pas toen mensen begonnen met het ontginnen van het veen en het aanleggen van dijken, ontstonden de eerste nederzettingen.

Het dorp Moerdijk zelf is relatief jong: het groeide pas echt in de 16e en 17e eeuw, toen de scheepvaart belangrijker werd. De ligging aan het Hollands Diep maakte het een strategische oversteekplaats tussen Noord-Brabant en Holland. Met de komst van de veerpont tussen Moerdijk en Willemsdorp in Zuid-Holland kreeg het dorp economische betekenis. Er kwamen herbergen, scheepswerven en handelaren die profiteerden van het drukke verkeer over het water. De rivier bracht welvaart, maar ook gevaar. Overstromingen en dijkdoorbraken waren aan de orde van de dag. De bewoners vochten eeuwenlang tegen het water, en dat heeft het karakter van het dorp gevormd: nuchter, veerkrachtig en vasthoudend.