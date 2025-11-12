Zwemleraar blijft vastzitten vanwege zedenzaak: 'Onderzoek loopt nog'

De zwemleraar uit Sint-Oedenrode die is opgepakt vanwege een zedenmisdrijf, blijft zestig dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris woensdag besloten. De 44-jarige man wordt verdacht van het bezit van kinderporno. “Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er sprake is van fysiek misbruik”, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. Tegelijkertijd benadrukt het OM dat het onderzoek nog loopt.

Een week geleden werd duidelijk dat een zwemleraar van zwembad De Neul is opgepakt in een zedenzaak. Dat zorgde meteen voor veel onrust in het dorp. Het OM liet daarom al snel weten dat er geen aanwijzingen zijn voor misbruik in of rondom het zwembad.



Basisschoolkinderen

Over de omvang van de zaak, hoeveel materiaal is gevonden en of de man onderdeel was van een netwerk, kan het OM op dit moment niets zeggen. “Omdat het onderzoek nog enige tijd in beslag zal nemen, verwachten we pas later meer te kunnen vertellen,” zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

Betrokkenen beschrijven de zwemleraar als een teruggetrokken en gesloten persoon. Hij zou volgens hen een goede maar strenge leraar zijn geweest. De man gaf zwemles voor het B- en C-diploma en lag daarbij ook met de kinderen in het water. Daarnaast was hij actief als vrijwilliger bij een organisatie die werkt met basisschoolkinderen.

De 44-jarige man werd twee weken geleden thuis opgepakt door de politie. Gegevensdragers zoals een laptop, harde schijf en telefoons zijn in beslag genomen en worden onderzocht. Volgens bronnen is de verdachte door een bekende bij de politie aangegeven.

Geen aangifte van ouders

Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad sprak vorige week over de zaak met Omroep Brabant. Hij worstelt met zijn dubbele rol: die van burgemeester en van werkgever van de verdachte. “Als je hoort dat het gaat om een zedendelict, kan dat iets heel ernstigs zijn, maar ook iets relatief kleins. Ik hield rekening met elk scenario.”



Van Rooij zegt vooral te hebben gekeken wat de zaak betekent voor de lokale gemeenschap. Bij zwembad De Neul controleerde hij of de protocollen werden nageleefd. Al snel bleek dat daar het vier-ogenprincipe geldt, dat er overal camera’s hangen en misbruik daardoor niet of nauwelijks mogelijk zou moeten zijn.



De gemeente besloot ouders van kinderen die zwemles kregen voorlopig niet te informeren. “Wij wisten zelf ook niet meer en hadden beperkte informatie. Dan kun je kiezen: veroorzaak je meer onrust of bewaar je de rust? Meierijstad koos voor het laatste.” De kans dat ouders alsnog extra geïnformeerd worden, acht de burgemeester klein. “Zeker nu blijkt dat er geen aangifte van ouders tegen de man is gedaan.”