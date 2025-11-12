Scoutingleider uit Eindhoven ontkent misbruik: ‘Ik ben geen monster’

Een knuffelbeer. Zo werd Markus O. genoemd binnen Scouting Angelo Roncalli in Eindhoven. Maar waar je een knuffelbeer kunt en mag vertrouwen, zou de nu 40-jarige Eindhovenaar misbruik hebben gemaakt van zijn functie als begeleider en van het leeftijdsverschil met de leden.

O. wordt ervan verdacht dat hij ontucht heeft gepleegd met twee kwetsbare meisjes van toen vijftien en zeventien. Hun verklaringen zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) zo consistent en betrouwbaar dat de man veroordeeld zou moeten worden.

“Het is niet gebeurd, ik ben een goed mens.”

Bij de rechtbank in Den Bosch, waar een emotionele O. woensdag terechtstond, werd veertien maanden cel geëist. Om te voorkomen dat de gediplomeerd verpleegkundige weer in de fout gaat, hangt hem nog eens tien maanden voorwaardelijke celstraf boven het hoofd. O. ontkent alles resoluut: “Het is niet gebeurd, ik wilde alleen helpen. Ik ben niet zo’n monster, ik ben een goed mens.” De zaak heeft diepe wonden geslagen – bij de slachtoffers, die zich onder behandeling moesten stellen, maar ook bij O. Zelf zegt hij dat zijn leven sinds de aangifte in april 2022 volledig stilstaat. Hij werd op non-actief gezet en later weggestuurd door de leiding van de scoutinggroep. Ook mag hij niet meer als geriatrisch verpleegkundige werken, omdat hij vanwege de strafzaak geen Verklaring Omtrent Gedrag krijgt. De emigratieplannen die hij met zijn vrouw had naar Nieuw-Zeeland, zijn voorlopig van de baan. Die plannen kwamen aan de orde tijdens een feestweekend van de scouting. Het was tijdens die activiteit dat de twee slachtoffers met elkaar in gesprek raakten over O. Toen bleek dat ze dezelfde ervaringen hadden.

De nu 24-jarige Mendy* zegt dat O. tussen februari 2018 en februari 2019 zijn boekje te buiten is gegaan. Wat begon met onschuldige appjes kreeg gaandeweg een dubbelzinnige, seksuele lading. Er werd ook gezoend en er volgden seksuele handelingen in het clubgebouw. Mendy vond O. wel aardig, maar zegt geen prijs te hebben gesteld op zijn gedrag. Haar stiefmoeder deed in april 2022 aangifte. De scoutingleiding had O. al eerder opgedragen het contact met Mendy te beperken, maar hij ging ermee door. Korte na Mendy's stiefmoeder stapte Manon* – nu negentien – naar de politie. Ze was al jong lid van de scouting en had eveneens een zwak voor O. Volgens haar zou O. van december 2021 tot eind april 2022 ontucht met haar hebben gepleegd. Dat gebeurde op verschillende plekken: in een bos, achter de bar en op de bank in de blokhut. Ook wisselden Manon en O. intieme foto’s uit en was er intensief appcontact.

“Ik was kwetsbaar en jong en voel me schuldig.”