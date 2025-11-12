Vlag gaat halfstok bij rouwende inwoners Moerdijk: 'Amper geslapen'

De inwoners van Moerdijk kunnen het nieuws nauwelijks bevatten. Dinsdag kregen ze te horen dat hun dorp gaat verdwijnen. Woensdag moet het nieuws nog indalen en vragen de rouwende inwoners zich af wat de toekomst gaat brengen. Op veel plekken wordt de vlag halfstok gehangen. "Ik heb hier al mijn herinneringen. Die zijn straks allemaal weg."

Wim Hollemans (47) woont al zijn hele leven in Moerdijk. Hij is er geboren en getogen, en woont samen met zijn dochter in het huis waar hij eerder met zijn ouders woonde. Woensdag kan hij nog niet echt bevatten wat er dinsdagavond door de gemeente werd bekendgemaakt: dat zijn dorp helemaal gaat verdwijnen en zal plaatsmaken voor uitbreiding van de industrie.

"Er is straks gewoon niets meer."

"Ik heb amper geslapen. Ik wist niet dat het zo’n impact op me zou hebben. Het is echt verdrietig," vertelt Hollemans. "Ik liep hier net met mijn hond over de haven, uit te kijken, en dacht: ik heb hier ál mijn herinneringen. En die zijn straks allemaal weg. Er is straks gewoon niets meer," treurt de 47-jarige Moerdijker. De vader van Hollemans is 73 en woont ook in Moerdijk. Zijn moeder is twee maanden geleden overleden en ligt begraven op de katholieke begraafplaats in het dorp. "Ik heb net een steen uitgezocht voor het graf van mijn overleden moeder. Ze was ziek. Ze wilde dat ons pa er ook bij kon liggen. Wat gaat er nu met dat graf gebeuren?" vraagt Hollemans zich af. "We hebben haar begraven. Samen hebben ze (zijn ouders, red.) ook een zoontje gehad, maar die heeft maar vijf dagen geleefd. Hij was een jaar en een maand ouder dan ik. Die ligt daar ook. Hoe kun je zo’n graf opgraven?"

Ik wil hier helemaal niet weg. Ik woon hier heerlijk."

Hollemans hangt, net als andere rouwende inwoners van Moerdijk, de vlag halfstok bij zijn huis. "Een stukje verleden wordt hier van je afgenomen. Ik ben in dit huis geboren en woon al 47 jaar in mijn ouderlijk huis. Ik heb het van mijn vader overgekocht en wil hier helemaal niet weg. Ik woon hier heerlijk. De mensen hier zijn niet boos, ze zijn gelaten. We tasten nog steeds in het duister. Hoe worden we gecompenseerd?"

